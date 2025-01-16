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Аварія з танкерами у Керченській протоці: в Ялті та на острові Тузла зафіксували плями мазуту

Аварія з танкерами у Керченській протоці: в Ялті та на острові Тузла зафіксували плями мазуту

Київ • УНН

 • 24723 перегляди

В акваторії тимчасово окупованої Ялти та на острові Тузла зафіксували забруднення мазутом після аварії танкерів у Керченській протоці. На ліквідацію наслідків залучено 830 осіб, 250 одиниць техніки та авіацію.

Унаслідок аварії з танкерами у Керченській протоці плями мазуту виявили на території тимчасово окупованого Криму. Забруднення зафіксували в акваторії Ялти (80 кв. м) та на острові Тузла (понад 2,5 км).

Про це написала у Telegram "міністерка екології та природних ресурсів Криму" Ольга Шевцова, передає УНН.

Деталі

15 січня для моніторингу узбережжя та ліквідації наслідків залучили 261 моніторингову групу. За день, як зазначила Шевцова:

- у заходах брали участь 830 осіб, 250 одиниць техніки, 29 плавзасобів, 2 гелікоптери Мі-8 і 7 безпілотників;

- обстежено 485,3 км берегової лінії, 171,85 кв. км акваторії та 29,35 кв. км із застосуванням безпілотних систем;

- зібрано 9 тонн забрудненого ґрунту і піску, а також 4,3 кг забруднень в акваторії; - очищено 0,65 км берегової лінії (на острові Тузла залишається забрудненими ще 1,9 км);

- очищено 80 кв. м акваторії; - врятовано 81 птаха.

На острові Тузла та прилеглих територіях роботи з ліквідації наслідків тривають.

"Продовжуємо слідкувати за ситуацією", — написала Шевцова.

Нагадаємо

Два танкери "Волгонефть" з мазутом потерпіли катастрофу в Керченській протоці 15 грудня.

У результаті аварії танкерів стався розлив нафтових продуктів. За даними російських ЗМІ, танкери перевозили до 9 тисяч тонн.

В анексованій Євпаторії на узбережжі виявили ділянки забруднення мазутом, який продовжує поширюватись. 

У тимчасово окупованому Севастополі виявили нові плями нафтових продуктів. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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