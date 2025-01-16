Авария с танкерами в Керченском проливе: в Ялте и на острове Тузла зафиксировали пятна мазута
Киев • УНН
В акватории Ялты и на острове Тузла зафиксировали загрязнение мазутом после аварии танкеров в Керченском проливе. На ликвидацию последствий привлечено 830 человек, 250 единиц техники и авиация.
В результате аварии с танкерами в Керченском проливе пятна мазута обнаружили на территории временно оккупированного Крыма. Загрязнение зафиксировали в акватории Ялты (80 кв. м) и на острове Тузла (более 2,5 км).
Об этом написала в Telegram «министр экологии и природных ресурсов Крыма» Ольга Шевцова, передает УНН.
Детали
15 января для мониторинга побережья и ликвидации последствий привлекли 261 мониторинговую группу. За день, как отметила Шевцова:
- в мероприятиях принимали участие 830 человек, 250 единиц техники, 29 плавсредств, 2 вертолета Ми-8 и 7 беспилотников;
- обследовано 485,3 км береговой линии, 171,85 кв. км акватории и 29,35 кв. км с применением беспилотных систем;
- собрано 9 тонн загрязненного грунта и песка, а также 4,3 кг загрязнений в акватории; - очищено 0,65 км береговой линии (на острове Тузла остается загрязненными еще 1,9 км);
- очищено 80 кв. м акватории; - спасена 81 птица.
На острове Тузла и прилегающих территориях работы по ликвидации последствий продолжаются.
«Продолжаем следить за ситуацией», - написала Шевцова.
Напомним,
Два танкера «Волгонефть» с мазутом потерпели крушениев Керченском проливе 15 декабря.
В результате аварии танкеров произошел разлив нефтяных продуктов. По данным российских СМИ, танкеры перевозили до 9 тысяч тонн.
В аннексированной Евпатории на побережье обнаружили участки загрязнения мазутом, который продолжает распространяться.
Во временно оккупированном Севастополе обнаружили новые пятна нефтяных продуктов.