У російському волгограді на НПЗ "лукойл" сталася пожежа
Київ • УНН
У красноармійському районі волгограда загорілася установка №18 і два теплообмінники на НПЗ «лукойл». Місцеві жителі повідомили про вибух, пожежу загасили, постраждалих немає.
У волгоградській області рф загорівся завод "лукойлу", повідомляють росЗМІ і телеграм-канали, пише УНН.
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"Близько четвертої години ранку в червоноармійському районі волгограда загорівся нафтопереробний завод "лукойл". Місцеві жителі писали в соцмережах, що чули вибух", - пише ASTRA.
В оперативних службах міста факт пожежі на НПЗ підтвердили, пише місцевий портал v1.ru, уточнивши, що вона була спричинена внутрішніми причинами, а не зовнішнім впливом.
"На заводі загорілася установка №18 і два теплообмінники, - прокоментували фахівці. - Наразі все загасили, загиблих і постраждалих унаслідок інциденту немає, точні причини пожежі встановлюють, проте вже зараз відомо, що пожежа виникла внаслідок позаштатної ситуації, жодним чином не пов'язаної з будь-яким зовнішнім впливом", - стверджує портал із посиланням на оперативні служби.
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