У російському волгограді на НПЗ "лукойл" сталася пожежа

У волгоградській області рф загорівся завод "лукойлу", повідомляють росЗМІ і телеграм-канали, пише УНН.

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"Близько четвертої години ранку в червоноармійському районі волгограда загорівся нафтопереробний завод "лукойл". Місцеві жителі писали в соцмережах, що чули вибух", - пише ASTRA.

В оперативних службах міста факт пожежі на НПЗ підтвердили, пише місцевий портал v1.ru, уточнивши, що вона була спричинена внутрішніми причинами, а не зовнішнім впливом.

"На заводі загорілася установка №18 і два теплообмінники, - прокоментували фахівці. - Наразі все загасили, загиблих і постраждалих унаслідок інциденту немає, точні причини пожежі встановлюють, проте вже зараз відомо, що пожежа виникла внаслідок позаштатної ситуації, жодним чином не пов'язаної з будь-яким зовнішнім впливом", - стверджує портал із посиланням на оперативні служби.

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