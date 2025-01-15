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У російському волгограді на НПЗ "лукойл" сталася пожежа

У російському волгограді на НПЗ "лукойл" сталася пожежа

Київ • УНН

 • 28005 перегляди

У красноармійському районі волгограда загорілася установка №18 і два теплообмінники на НПЗ «лукойл». Місцеві жителі повідомили про вибух, пожежу загасили, постраждалих немає.

У волгоградській області рф загорівся завод "лукойлу", повідомляють росЗМІ і телеграм-канали, пише УНН.

Деталі

"Близько четвертої години ранку в червоноармійському районі волгограда загорівся нафтопереробний завод "лукойл". Місцеві жителі писали в соцмережах, що чули вибух", - пише ASTRA.

В оперативних службах міста факт пожежі на НПЗ підтвердили, пише місцевий портал v1.ru, уточнивши, що вона була спричинена внутрішніми причинами, а не зовнішнім впливом.

"На заводі загорілася установка №18 і два теплообмінники, - прокоментували фахівці. - Наразі все загасили, загиблих і постраждалих унаслідок інциденту немає, точні причини пожежі встановлюють, проте вже зараз відомо, що пожежа виникла внаслідок позаштатної ситуації, жодним чином не пов'язаної з будь-яким зовнішнім впливом", - стверджує портал із посиланням на оперативні служби.

СБУ та Сили оборони влаштували окупантам “гарячу” ніч: вибухало на хімкомбінатах, НПЗ та складах аеродрому “Енгельс”14.01.2025, 13:41 • 29800 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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