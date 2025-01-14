СБУ та Сили оборони влаштували окупантам “гарячу” ніч: вибухало на хімкомбінатах, НПЗ та складах аеродрому “Енгельс”

Служба безпеки України та Сили оборони завдали низку ударів по військовим об’єктам рф. Зокрема, було уражено заводи, склади боєприпасів, нафтопереробний завод.

Про це пише УНН з посиланням на джерело в СБУ.

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Як повідомило джерело, минулої ночі внаслідок спільної спецоперації СБУ та Сил Оборони було уражено:Алексінський хімічний комбінат (тульська обл.).

Після роботи дронів СБУ зафіксовано велику пожежу;склади боєприпасів (ФАБ, КАБ, крилатих ракет) на аеродромі "Енгельс" (саратовська обл.). Дрони СБУ досягли цілей, "бавовна" палає і досі;

Саратовський нафтопереробний завод. Зафіксовано масштабну пожежу.

Брянський хімічний завод. Зафіксовано прямі влучання ракет по об‘єкту та велику пожежу з подальшими детонаціями.

СБУ разом із Силами оборони продовжує відпрацьовувати по ворожим військовим об’єктам та підприємствам, які працюють на російський ВПК. Кожен уражений склад з боєприпасами, НПЗ, нафтобаза чи хімзавод - це болючий удар по спроможності рф вести війну в Україні