Військовий аеродром "Енгельс-2" знову опинився під ударом: що сталося на базі Ту-95МС

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 65723 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 66953 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 81792 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 114623 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 139516 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 132204 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 147835 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173817 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220497 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176386 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 113856 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 119882 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 152971 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 136242 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 113082 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 65721 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 72409 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 207556 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 205146 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 335975 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 29747 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 31728 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 74247 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 100645 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

17 березня, 08:19 • 96765 перегляди
Актуальне
Військовий аеродром "Енгельс-2" знову опинився під ударом: що сталося на базі Ту-95МС

Військовий аеродром "Енгельс-2" знову опинився під ударом: що сталося на базі Ту-95МС

Київ • УНН

 • 26044 перегляди

Сили безпілотних систем ЗСУ атакували військовий аеродром "Енгельс-2", де базуються російські бомбардувальники. На території нафтобази "Кристалл" загорілися цистерни з авіапаливом для Ту-160.

У ніч на 14 грудня оператори Сил безпілотних систем ЗСУ повторно атакували російських військовий аеродром "Енгельс-2". На території нафтобази "Кристалл" загорілися цистерни з авіапаливом для бомбардувальників Ту-160. Про це повідомили в пресслужбі 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотник систем, передає УНН.

Сьогодні вночі оператори 14-го окремого полку БпАК СБС у взаємодії з іншими складовими Сил оборони повторно уразили інфраструктуру військового аеродрому "Енгельс-2", на якому базуються літаки Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії

- йдеться у повідомленні. 

Як повідомляється, в результаті ураження на території нафтобази "Кристалл" знову відбулось займання цистерн з рідкісним авіаційним паливом для бомбардувальників Ту-160, які росія використовує для терору проти цивільного населення України .

Завдали точного удару: в Силах оборони підтвердили атаку на хімзавод в брянській області14.01.25, 11:47 • 27510 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаНовини Світу
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами