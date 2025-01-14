Військовий аеродром "Енгельс-2" знову опинився під ударом: що сталося на базі Ту-95МС

У ніч на 14 грудня оператори Сил безпілотних систем ЗСУ повторно атакували російських військовий аеродром "Енгельс-2". На території нафтобази "Кристалл" загорілися цистерни з авіапаливом для бомбардувальників Ту-160. Про це повідомили в пресслужбі 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотник систем, передає УНН.

Сьогодні вночі оператори 14-го окремого полку БпАК СБС у взаємодії з іншими складовими Сил оборони повторно уразили інфраструктуру військового аеродрому "Енгельс-2", на якому базуються літаки Ту-95МС та Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, в результаті ураження на території нафтобази "Кристалл" знову відбулось займання цистерн з рідкісним авіаційним паливом для бомбардувальників Ту-160, які росія використовує для терору проти цивільного населення України .

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