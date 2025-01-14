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Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 119944 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

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Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

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Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
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Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Военный аэродром «Энгельс-2» снова оказался под ударом: что произошло на базе Ту-95МС

Военный аэродром «Энгельс-2» снова оказался под ударом: что произошло на базе Ту-95МС

Киев  •  УНН

 • 9978 просмотра

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Силы беспилотных систем ВСУ атаковали военный аэродром «Энгельс-2», где базируются российские бомбардировщики. На территории нефтебазы «Кристалл» загорелись цистерны с авиатопливом для Ту-160.

В ночь на 14 декабря операторы Сил беспилотных систем ВСУ повторно атаковали российских военный аэродром "Энгельс-2". На территории нефтебазы "Кристалл" загорелись цистерны с авиатопливом для бомбардировщиков Ту-160. Об этом сообщили в пресс-службе 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотник систем, передает УНН.

Сегодня ночью операторы 14-го отдельного полка БпАК СБС во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны повторно поразили инфраструктуру военного аэродрома "Энгельс-2", на котором базируются самолеты Ту-95МС и Ту-160 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии

- говорится в сообщении. 

Как сообщается, в результате поражения на территории нефтебазы "Кристалл" снова произошло возгорание цистерн с редким авиационным топливом для бомбардировщиков Ту-160, которые россия использует для террора против гражданского населения Украины.

Нанесли точный удар: в Силах обороны подтвердили атаку на химзавод в брянской области14.01.25, 11:47 • 11571 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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