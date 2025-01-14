Военный аэродром «Энгельс-2» снова оказался под ударом: что произошло на базе Ту-95МС

В ночь на 14 декабря операторы Сил беспилотных систем ВСУ повторно атаковали российских военный аэродром "Энгельс-2". На территории нефтебазы "Кристалл" загорелись цистерны с авиатопливом для бомбардировщиков Ту-160. Об этом сообщили в пресс-службе 14-го отдельного полка БпАК Сил беспилотник систем, передает УНН.

Сегодня ночью операторы 14-го отдельного полка БпАК СБС во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны повторно поразили инфраструктуру военного аэродрома "Энгельс-2", на котором базируются самолеты Ту-95МС и Ту-160 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии - говорится в сообщении.

Как сообщается, в результате поражения на территории нефтебазы "Кристалл" снова произошло возгорание цистерн с редким авиационным топливом для бомбардировщиков Ту-160, которые россия использует для террора против гражданского населения Украины.

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