Нанесли точный удар: в Силах обороны подтвердили атаку на химзавод в брянской области

Подразделения Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими СОУ нанесли точный удар по брянскому химическому заводу в городе сельцо. Об этом во вторник сообщили в СБС, передает УНН.

Подразделения СБС во взаимодействии с другими составляющими СОУ нанесли точный удар по брянскому химическому заводу в городе сельцо - стратегическому объекту военно-промышленного комплекса рф - говорится в сообщении СБС.

Отмечается, что завод производит порох, взрывчатку и компоненты для ракетного топлива, в частности боеприпасы для ствольной артиллерии, РСЗО, авиации, крылатых авиационных ракет "Х-59", вооружения ТОС-1 "Тосочка", системы дистанционного минирования "Земледелие", а также осуществляет капитальный ремонт РСЗО "Град", "Ураган" и "Торнадо-Г".

"Эта операция стала образцом координации между разведкой, ракетными войсками, реактивной артиллерией и беспилотными системами. Дроны удачно отвлекли российскую ПВО, открыв путь для ракет, которые точно поразили основные цели. А БПЛА дальнего действия после ракетного удара уничтожили подстанции и другую важную инфраструктуру", - рассказали в СБС.

Также Силы беспилотных Систем опубликовали видео, как они помогают жителям города Сельцо "избавиться от большого количества опасных боеприпасов, производимых на брянском химическом заводе".

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