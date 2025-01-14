Обломки беспилотника упали на завод "Оргсинтез" в российской казани

Сегодня в казани зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата на территорию завода "Оргсинтез". Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Инцидент сопровождался взрывом неподалеку от объекта.

По словам местных жителей, дроны пролетали над селом осиновка, после чего они услышали сильный взрыв вблизи промышленной зоны. На месте происшествия наблюдается задымление, и туда уже направлены бригады экстренных служб.

Детали инцидента выясняются.

Напомним

Ранее в тульской области рф была зафиксирована атака беспилотников.

В тульской области агрессора произошли взрывы