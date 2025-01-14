Обломки беспилотника упали на завод "Оргсинтез" в российской казани
Киев • УНН
На территории завода "Оргсинтез" в казани зафиксировано падение обломков дрона, что сопровождалось взрывом. Местные жители сообщили о пролете беспилотников над селом осиновка и задымлении в промышленной зоне.
Сегодня в казани зафиксировано падение обломков беспилотного летательного аппарата на территорию завода "Оргсинтез". Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Инцидент сопровождался взрывом неподалеку от объекта.
По словам местных жителей, дроны пролетали над селом осиновка, после чего они услышали сильный взрыв вблизи промышленной зоны. На месте происшествия наблюдается задымление, и туда уже направлены бригады экстренных служб.
Детали инцидента выясняются.
Напомним
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В тульской области агрессора произошли взрывы14.01.25, 03:13 • 12851 просмотр