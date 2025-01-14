Уламки безпілотника впали на завод "Оргсинтез" у російській казані

Сьогодні в казані зафіксовано падіння уламків безпілотного літального апарата на територію заводу "Оргсинтез". Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі

Інцидент супроводжувався вибухом неподалік об’єкта.

За словами місцевих жителів, дрони пролітали над селом осинівка, після чого вони почули сильний вибух поблизу промислової зони. На місці події спостерігається задимлення, і туди вже направлено бригади екстрених служб.

Деталі інциденту з’ясовуються.

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Раніше у тульській області рф було зафіксовано атаку безпілотників.

У тульській області агресора сталися вибухи