Завдали точного удару: в Силах оборони підтвердили атаку на хімзавод в брянській області
Київ • УНН
Сили безпілотних систем ЗСУ завдали точного удару по брянському хімічному заводу в місті сєльцо. Завод виробляв порох, вибухівку та компоненти для ракетного палива для російської армії.
Підрозділи Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими СОУ завдали точного удару по брянському хімічному заводу в місті сєльцо. Про це у вівторок повідомили в СБС, передає УНН.
Підрозділи СБС у взаємодії з іншими складовими СОУ завдали точного удару по брянському хімічному заводу в місті сєльцо — стратегічному об’єкту військово-промислового комплексу рф
Зазначається, що завод виробляє порох, вибухівку та компоненти для ракетного палива, зокрема боєприпаси для ствольної артилерії, РСЗВ, авіації, крилатих авіаційних ракет "Х-59", озброєння ТОС-1 "Тосочка", системи дистанційного мінування "Земледелие", а також здійснює капітальний ремонт РСЗВ "Град", "Ураган" і "Торнадо-Г".
"Ця операція стала взірцем координації між розвідкою, ракетними військами, реактивною артилерією та безпілотними системами. Дрони вдало відволікли російську ППО, відкривши шлях для ракет, які точно вразили основні цілі. А БПЛА дальної дії після ракетного удару знищили підстанції та іншу важливу інфраструктуру", - розповіли в СБС.
Також Сили Безпілотних Систем опублікували відео, як вони допомогають жителям міста сєльцо "позбутись великої кількості небезпечних боєприпасів, що виробляються на брянському хімічному заводі".
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