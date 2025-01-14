СБУ и Силы обороны устроили оккупантам «горячую» ночь: взрывалось на химкомбинатах, НПЗ и складах аэродрома «Энгельс»

Служба безопасности Украины и Силы обороны нанесли ряд ударов по военным объектам рф. В частности, были поражены заводы, склады боеприпасов, нефтеперерабатывающий завод.

Об этом пишет УНН со ссылкой на источник в СБУ.

Детали

Как сообщил источник, минувшей ночью в результате совместной спецоперации СБУ и Сил Обороны был поражен: Алексинский химический комбинат (тульская обл.).

После работы дронов СБУ зафиксирован крупный пожар; склады боеприпасов (ФАБ, КАБ, крылатых ракет) на аэродроме «Энгельс» (саратовская обл.). Дроны СБУ достигли целей, «хлопок» пылает до сих пор;

Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Зафиксирован масштабный пожар.

Брянский химический завод. Зафиксированы прямые попадания ракет по объекту и большой пожар с последующими детонациями.

СБУ вместе с Силами обороны продолжает отрабатывать по вражеским военным объектам и предприятиям, которые работают на российский ВПК. Каждый пораженный склад с боеприпасами, НПЗ, нефтебаза или химзавод - это болезненный удар по способности рф вести войну в Украине