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СБУ и Силы обороны устроили оккупантам «горячую» ночь: взрывалось на химкомбинатах, НПЗ и складах аэродрома «Энгельс»

СБУ и Силы обороны устроили оккупантам «горячую» ночь: взрывалось на химкомбинатах, НПЗ и складах аэродрома «Энгельс»

Киев  •  УНН

 • 10299 просмотра

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Украинские беспилотники нанесли удары по четырем важным объектам РФ. Среди пораженных целей - химкомбинаты, склады боеприпасов на аэродроме «Энгельс» и нефтеперерабатывающий завод.

Служба безопасности Украины и Силы обороны нанесли ряд ударов по военным объектам рф. В частности, были поражены заводы, склады боеприпасов, нефтеперерабатывающий завод.

Об этом пишет УНН со ссылкой на источник в СБУ.

Детали

Как сообщил источник, минувшей ночью в результате совместной спецоперации СБУ и Сил Обороны был поражен: Алексинский химический комбинат (тульская обл.).

После работы дронов СБУ зафиксирован крупный пожар; склады боеприпасов (ФАБ, КАБ, крылатых ракет) на аэродроме «Энгельс» (саратовская обл.). Дроны СБУ достигли целей, «хлопок» пылает до сих пор;

Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Зафиксирован масштабный пожар.

Брянский химический завод. Зафиксированы прямые попадания ракет по объекту и большой пожар с последующими детонациями.

СБУ вместе с Силами обороны продолжает отрабатывать по вражеским военным объектам и предприятиям, которые работают на российский ВПК. Каждый пораженный склад с боеприпасами, НПЗ, нефтебаза или химзавод - это болезненный удар по способности рф вести войну в Украине

 - рассказал источник.

Напомним,

В ночь на 14 декабря операторы Сил беспилотных систем ВСУ повторно атаковали российских военный аэродром «Энгельс-2». На территории нефтебазы «Кристалл» загорелись цистерны с авиатопливом для бомбардировщиков Ту-160.

Подразделения Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими СОУ нанесли точный удар по брянскому химическому заводу в городе Сельцо.

Павел Башинский

Павел Башинский

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