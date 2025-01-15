В российском волгограде на НПЗ "лукойл" произошел пожар
Киев • УНН
В красноармейском районе волгограда загорелась установка №18 и два теплообменника на НПЗ "лукойл". Местные жители сообщили о взрыве, пожар потушен, пострадавших нет.
В волгоградской области рф загорелся завод "лукойла", сообщают росСМИ и телеграм-каналы, пишет УНН.
Детали
"Около четырех часов утра в красноармейском районе волгограда загорелся нефтеперерабатывающий завод "лукойл". Местные жители писали в соцсетях, что слышали взрыв", - пишет ASTRA.
В оперативных службах города факт пожара на НПЗ подтвердили, пишет местный портал v1.ru, уточнив, что он был вызван внутренними причинами, а не внешним воздействием.
"На заводе загорелась установка №18 и два теплообменника, - прокомментировали специалисты. - В настоящее время всё потушено, погибших и пострадавших в результате инцидента нет, точные причины пожара устанавливаются, однако уже сейчас известно, что пожар возник в результате нештатной ситуации, никак не связанной с каким-либо внешним воздействием", - утверждает портал со ссылкой на оперативные службы.
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