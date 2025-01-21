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В 2025 году Украина получит более €30 млрд поддержки от ЕС

В 2025 году Украина получит более €30 млрд поддержки от ЕС

Киев  •  УНН

 • 3414 просмотра

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Украина получит €30,6 млрд бюджетной поддержки от ЕС в 2025 году через различные источники финансирования. Средства направят на приоритетные потребности госбюджета, включая социальные и экономические программы.

Украина рассчитывает на привлечение €30,6 млрд бюджетной поддержки от Европейского Союза в 2025 году. Об этом пишет пресс-служба правительства, передает УНН.

Эти средства направлены на финансирование приоритетных потребностей госбюджета, которые остаются важными в условиях войны.

Запланированные на 2025 год €30,6 млрд будут состоять из нескольких источников финансирования. Часть средств будет выделена за счет доходов от замороженных активов РФ в рамках инициативы стран G7 ERA.

Другая часть поступит через специальный Инструмент Ukraine Facility, разработанный для поддержки Украины в этот сложный период. Финансовая помощь от ЕС покроет потребности государственного бюджета не только в 2025 году, но и в 2026-м, что обеспечит стабильность в реализации социальных и экономических программ.

За этот период наше государство уже получило от ЕС €45 млрд, которые использовались для покрытия ключевых бюджетных расходов. ЕС является крупнейшим донором прямой бюджетной помощи для Украины с февраля 2022 года.

Напомним,

Организация Объединенных Наций планирует привлечь более 2,6 млрд долларов для помощи украинцам в 2025 году. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Экономикаполитика
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина

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