У 2025 році Україна отримає понад €30 млрд підтримки від ЄС

Україна розраховує на залучення €30,6 млрд бюджетної підтримки від Європейського Союзу у 2025 році. Про це пише пресслужба уряду, передає УНН.

Ці кошти спрямовані на фінансування пріоритетних потреб держбюджету, які залишаються важливими в умовах війни.

Заплановані на 2025 рік €30,6 млрд складатимуться з кількох джерел фінансування. Частина коштів буде виділена за рахунок доходів від заморожених активів рф у межах ініціативи країн G7 ERA.

Інша частина надійде через спеціальний Інструмент Ukraine Facility, розроблений для підтримки України в цей складний період. Фінансова допомога від ЄС покриє потреби державного бюджету не лише у 2025 році, а й у 2026-му, що забезпечить стабільність у реалізації соціальних та економічних програм.

За цей період наша держава вже отримала від ЄС €45 млрд, які використовувалися для покриття ключових бюджетних видатків. ЄС є найбільшим донором прямої бюджетної допомоги для України з лютого 2022 року.

Нагадаємо

Організація Об'єднаних Націй планує залучити понад 2,6 млрд доларів для допомоги українцям у 2025 році.