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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В 2025 году США, вероятно, уменьшат уровень финансовой поддержки Украины - WSJ

В 2025 году США, вероятно, уменьшат уровень финансовой поддержки Украины - WSJ

Киев  •  УНН

13 сентября 2024, 16:37  •  8083 просмотра

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Wall Street Journal сообщает, что США, вероятно, уменьшат финансовую помощь Украине в 2025 году. Белый дом обсуждает варианты поддержки Киева, учитывая ограниченные ресурсы и политическую неопределенность.

В 2025 году Вашингтон, вероятно, уменьшит объем финансовой помощи для Украины, независимо от того, кто возглавит Белый дом. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

Издание указывает, что у администрации Байдена осталось всего четыре месяца, и нет надежды на то, что Конгресс одобрит дополнительное финансирование для Украины независимо от того, кто выиграет президентство.

Поэтому сегодня Белый дом обсуждает, как лучше всего помочь Киеву, учитывая ограниченный набор инструментов. Среди вариантов в том числе и отмена ограничения на использование дальнобойного оружия во время ударов по РФ. 

В то же время в США понимают, что вряд ли удовлетворит Киев, который месяцами убеждал администрацию Байдена разрешить своим войскам использовать оружие большой дальности.

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Кроме того, вторжение Украины в Курскую область России в прошлом месяце вызвало напряжение в отношениях с Вашингтоном. Журналисты подчеркнули, что публично США никак не комментировали украинскую операцию. 

Однако за кулисами официальные лица США нервничают, что, направив столько войск под Курск, Украина разложила оставшуюся уязвимой на востоке.

В начале этого года администрации удалось протолкнуть пакет помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов, этого достаточно, чтобы поддерживать силы Киева на следующие месяцы, но вряд ли такие объемы финансирования будут продолжаться в будущем, независимо от того, кто будет занимать Белый дом

- пишет Wall Street Journal

Журналисты объяснили, что администрация Байдена хочет, чтобы Киев сосредоточился на прекращении продвижения РФ на востоке вдоль нынешних боевых линий.

Чтобы защитить Украину от будущей неопределенности, администрация Байдена и союзники по НАТО пытаются выстроить долгосрочные планы помощи Киеву, которые смогут пережить политические колебания в любой стране.

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В частности, во время своего визита в Европу на этой неделе Блинкен отметил, что более двух десятков стран, многие из которых являются членами НАТО, подписали с Киевом двусторонние соглашения по безопасности. Ожидается, что это поможет Украине построить свои вооруженные силы и оборонную промышленность.

Дополнение

Журналисты объяснили, что если вице-президент Камала Харрис возглавит Белый дом на выборах в ноябре, она столкнется с такими же ограничениями, как и Байден, пытаясь сохранить поддержку Украины.

Однако, если победу одержит Дональд Трамп, то Украина столкнется с новой и потенциально неизвестной динамикой в Вашингтоне. 

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Поэтому сегодня администрация президента США пытается успеть насколько возможно улучшить стратегическую позицию Украины до конца срока Джо Байдена. 

Напомним,

Советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что США хотят обеспечить Украину всем необходимым для сильной позиции на переговорах с рф

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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