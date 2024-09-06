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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и США договорились развивать партнерство в проектах экономического восстановления

Украина и США договорились развивать партнерство в проектах экономического восстановления

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 16:59  •  4431 просмотра

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Министр финансов Украины встретился с представителями США для обсуждения экономического восстановления. Стороны договорились о развитии партнерства в проектах восстановления и обсудили финансовую поддержку Украины.

Украина и США договорились развивать партнерство в проектах экономического восстановления и восстановления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство финансов.

"Сегодня, 6 сентября, Министр финансов Украины Сергей Марченко встретился с заместителем Госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов, вступающим в должность Специального представителя по вопросам экономического восстановления Украины Ричардом Вермой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во встрече принял участие заместитель Министра финансов Украины Александр Кава и Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Бриджит Бринк.

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"Соединенные Штаты Америки являются крупнейшим донором грантовой бюджетной поддержки Украины - около 26,8 млрд долларов США безвозвратного финансирования. С первых дней полномасштабного вторжения привлеченные средства стали ключевым ресурсом для обеспечения социальных и гуманитарных расходов госбюджета. Более того, это финансирование не создавало дополнительной долговой нагрузки на бюджет.

Помощь Соединенных Штатов в восстановлении, в частности финансирование поддержки энергосектора, и гуманитарных инициатив также является сверхважной для страны в условиях войны", - сказал Марченко.

Сообщается, что на 2024 году бюджетная поддержка от США предусмотрена в размере 7,8 млрд долларов США. Украина уже получила первый в текущем году транш объемом 3,9 млрд долларов США.

"Стороны обсудили текущие потребности Украины в финансировании госбюджета и быстром восстановлении, а также процесс приоритизации имеющихся проектов осуществления публичных инвестиций (Single Project Pipeline)", - говорится в сообщении.

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В рамках действия Стратегического инвестиционного совета, Правительство Украины вместе с международными партнерами имеет целью ввести Единый проектный портфель государственных инвестиций, что позволит определить, какие инициативы требуют более своевременного финансирования и выполнения.

"Важно иметь единый механизм приоритизации и объективной оценки проектов. Сейчас мы работаем в этом направлении. Конечная цель - эффективно распределить ограниченные финансовые ресурсы для достижения наилучшего результата для государства и граждан. Приоритетом остается направление энергетики, социального обеспечения и быстрого восстановления", - добавил Министр финансов.

Ричард Верма отметил, что США преданы поддержке Украины, а также заверил в своем дальнейшем активном участии в процессе экономического восстановления и восстановления.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
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