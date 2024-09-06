На оборону идет до 60% расходов госбюджета - Шмыгаль

Расходы на оборону составляют до 60% от всей суммы расходов общего фонда государственного бюджета Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в ВР, передает УНН.

Шмыгаль сообщил, что Украина в текущем году получили 24,5 миллиарда долларов внешнего финансирования. Основные доноры: Евросоюз, США, МВФ, Япония, Канада и Великобритания.

Потребности во внешнем финансировании на этот год около 38 миллиардов долларов в целом. Есть понимание как они будут покрываться. 5,4 миллиарда долларов от МВФ, здесь приблизились к пятому пересмотру программы сотрудничества, собственно, сегодня продолжается миссия в Украине, в Киеве. 16 миллиардов евро по программе Ukraine Facility, четко выполняем все индикаторы, рассчитываем, что транши будут поступать прогнозируемо, нуждаемся в вашей поддержке в имплементации директив европейского законодательства, а также нашего законодательства украинского, которое внесено в эту программу как определенные бенчмарки. Почти 7,8 миллиарда долларов от США, здесь также имеем четкое взаимодействие с партнерами, также имеем обязательства для того, чтобы работать и получать эти средства совместно с ними в области реформ - рассказал Шмыгаль.

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Он напомнил, что есть политическое решение стран G7 о направлении Украине 50 миллиардов долларов от доходов замороженных российских активов.

Этот ресурс должен поступить в Украину не позднее конца этого года. Это средства, чтобы покрыть дефицит бюджета в 25-м году, это средства также для восстановления и поддержки нашего оборонного потенциала - сказал Шмыгаль.

По его словам, реструктуризировали внешний долг и таким образом сэкономили 11,4 миллиарда долларов на три года.

Армию мы финансируем исключительно из наших внутренних источников. Расходы на оборону составляют до 60 процентов от всей суммы расходов общего фонда государственного бюджета. Сейчас нам нужно найти внутри страны средства на покрытие дефицита и для того, чтобы наши силы обороны имели все необходимое - рассказал Шмыгаль.

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Премьер-министр Шмыгаль отмечал, что сейчас у Украины есть критическая потребность собрать дополнительные средства именно на защиту, на обороноспособность.