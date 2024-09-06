На оборону йде до 60% видатків держбюджету - Шмигаль

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 56625 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 110975 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 149532 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 122340 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 114079 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 116032 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 143939 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75544 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83987 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 180403 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
 м/с
93 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 28967 перегляди
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 32126 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 25718 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 23118 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 22099 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 149519 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 143936 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 180399 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 518275 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 597382 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 7183 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 34431 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 34054 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 36151 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59682 перегляди
Актуальне
На оборону йде до 60% видатків держбюджету - Шмигаль

На оборону йде до 60% видатків держбюджету - Шмигаль

Київ • УНН

 • 18777 перегляди

Прем'єр-міністр повідомив, що витрати на оборону складають до 60% видатків загального фонду держбюджету. Україна отримала $24,5 млрд зовнішнього фінансування, потреби на рік - $38 млрд.

Витрати на оборону складають до 60 % від усієї суми видатків загального фонду державного бюджету України. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у ВР, передає УНН.

Шмигаль повідомив, що Україна в поточному році отримали 24,5 мільярда доларів зовнішнього фінансування. Основні донори: Євросоюз, США, МВФ, Японія, Канада та Велика Британія.

Потреби в зовнішньому фінансуванні на цей рік близько 38 мільярдів доларів загалом. Маємо розуміння як вони будуть покриватися. 5,4 мільярда доларів від МВФ, тут наблизилися до п'ятого перегляду програми співпраці, власне, сьогодні триває місія в Україні, в Києві. 16 мільярдів євро за програмою Ukraine Facility, чітко виконуємо всі індикатори, розраховуємо, що транші будуть надходити прогнозовано, потребуємо вашу підтримку в імплементації директив європейського законодавства, а також нашого законодавства українського, яке внесено в цю програму як певні бенчмарки. Майже 7,8 мільярда доларів від США, тут також маємо чітку взаємодію з партнерами, також маємо зобов'язання для того, щоб працювати і отримувати ці кошти спільно з ними в галузі реформ

- розповів Шмигаль.

"Підвищення податків - це та історія, яку ми неминуче маємо прийти" - міністр фінансів 24.08.24, 19:13 • 42891 перегляд

Він нагадав, що є політичне рішення країн G7 про спрямування Україні 50 мільярдів доларів від доходів заморожених російських активів.

Цей ресурс повинен надійти до України не пізніше кінця цього року. Це кошти, щоб покрити дефіцит бюджету в 25-му році, це кошти також для відновлення і підтримки нашого оборонного потенціалу

- сказав Шмигаль.

За його словами, реструктуризували зовнішній борг і таким чином заощадили 11,4 мільярда доларів на три роки.

Армію ми фінансуємо виключно з наших внутрішніх джерел. Витрати на оборону складають до 60 відсотків від усієї суми видатків загального фонду державного бюджету. Зараз нам потрібно знайти всередині країни кошти на покриття дефіциту та для того, щоб наші сили оборони мали все необхідне

- розповів Шмигаль.

В Україні запроваджують принцип "Воюй або працюй" - Шмигаль27.08.24, 11:58 • 20311 переглядiв

Прем’єр-міністр Шмигаль зазначав, що зараз в України є критична потреба зібрати додаткові кошти саме на захист, на обороноздатність.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.38
Bitcoin
$86,428.20
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.31
Ethereum
$2,043.36