На оборону йде до 60% видатків держбюджету - Шмигаль

Витрати на оборону складають до 60 % від усієї суми видатків загального фонду державного бюджету України. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у ВР, передає УНН.

Шмигаль повідомив, що Україна в поточному році отримали 24,5 мільярда доларів зовнішнього фінансування. Основні донори: Євросоюз, США, МВФ, Японія, Канада та Велика Британія.

Потреби в зовнішньому фінансуванні на цей рік близько 38 мільярдів доларів загалом. Маємо розуміння як вони будуть покриватися. 5,4 мільярда доларів від МВФ, тут наблизилися до п'ятого перегляду програми співпраці, власне, сьогодні триває місія в Україні, в Києві. 16 мільярдів євро за програмою Ukraine Facility, чітко виконуємо всі індикатори, розраховуємо, що транші будуть надходити прогнозовано, потребуємо вашу підтримку в імплементації директив європейського законодавства, а також нашого законодавства українського, яке внесено в цю програму як певні бенчмарки. Майже 7,8 мільярда доларів від США, тут також маємо чітку взаємодію з партнерами, також маємо зобов'язання для того, щоб працювати і отримувати ці кошти спільно з ними в галузі реформ - розповів Шмигаль.

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Він нагадав, що є політичне рішення країн G7 про спрямування Україні 50 мільярдів доларів від доходів заморожених російських активів.

Цей ресурс повинен надійти до України не пізніше кінця цього року. Це кошти, щоб покрити дефіцит бюджету в 25-му році, це кошти також для відновлення і підтримки нашого оборонного потенціалу - сказав Шмигаль.

За його словами, реструктуризували зовнішній борг і таким чином заощадили 11,4 мільярда доларів на три роки.

Армію ми фінансуємо виключно з наших внутрішніх джерел. Витрати на оборону складають до 60 відсотків від усієї суми видатків загального фонду державного бюджету. Зараз нам потрібно знайти всередині країни кошти на покриття дефіциту та для того, щоб наші сили оборони мали все необхідне - розповів Шмигаль.

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Прем’єр-міністр Шмигаль зазначав, що зараз в України є критична потреба зібрати додаткові кошти саме на захист, на обороноздатність.