Україна та США домовились розвивати партнерство у проєктах економічного відновлення
Київ • УНН
Міністр фінансів України зустрівся з представниками США для обговорення економічного відновлення. Сторони домовились про розвиток партнерства у проєктах відбудови та обговорили фінансову підтримку України.
Україна та США домовились розвивати партнерство у проєктах економічного відновлення та відбудови. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство фінансів.
"Сьогодні, 6 вересня, Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся із заступником Держсекретаря США з питань управління і ресурсів, вступаючим на посаду Спеціального представника з питань економічного відновлення України Річардом Вермою", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у зустрічі взяв участь заступник Міністра фінансів України Олександр Кава та Надзвичайна і Повноважна Послиня США в Україні Бріджит Брінк.
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"Сполучені Штати Америки є найбільшим донором грантової бюджетної підтримки Україні — близько 26,8 млрд доларів США безповоротного фінансування. З перших днів повномасштабного вторгнення залучені кошти стали ключовим ресурсом для забезпечення соціальних та гуманітарних видатків держбюджету. Більше того, це фінансування не створювало додаткового боргового навантаження на бюджет.
Допомога Сполучених Штатів у відновленні, зокрема фінансування підтримки енергосектору, та гуманітарних ініціатив також є надважливою для країни в умовах війни.", – сказав Марченко.
Повідомляється, що на 2024 році бюджетна підтримка від США передбачена у розмірі 7,8 млрд доларів США. Україна вже отримала перший у поточному році транш обсягом 3,9 млрд доларів США.
"Сторони обговорили поточні потреби України у фінансуванні держбюджету і швидкому відновленні, а також процес пріоритизації наявних проєктів здійснення публічних інвестицій (Single Project Pipeline)", - йдеться в повідомленні.
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У межах дії Стратегічної інвестиційної ради, Уряд України разом із міжнародними партнерами має на меті запровадити Єдиний проєктний портфель державних інвестицій, що дозволить визначити, які ініціативи потребують більш своєчасного фінансування та виконання.
"Важливо мати єдиний механізм пріоритизації та об'єктивної оцінки проєктів. Наразі ми працюємо у цьому напрямі. Кінцева мета – ефективно розподілити обмежені фінансові ресурси для досягнення найкращого результату для держави та громадян. Пріоритетом залишається напрям енергетики, соціального забезпечення та швидкого відновлення", – додав Міністр фінансів.
Річард Верма наголосив, що США віддані підтримці України, а також запевнив у своїй подальшій активній участі у процесі економічного відновлення та відбудови.