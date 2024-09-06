Шмигаль обговорив із спецпредставником США передачу 50 млрд доларів від доходів заморожених активів рф
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України провів зустріч із заступником Держсекретаря США. Обговорили передачу $50 млрд від заморожених російських активів, відновлення енергетики та залучення американських інвестицій.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів важливу зустріч у Києві із заступником Держсекретаря США Річардом Вермою, в.о Спеціального представника США з питань економічного відновлення України. Йшлося про про необхідність оперативної передачі Україні 50 мільярдів доларів від доходів заморожених російських активів, передає УНН.
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За словами Шмигаля, обговорили ключові напрями співпраці, приділивши особливу увагу захисту та відновленню енергетичної інфраструктури. Крім того, глава українського уряду розповів про проєкти та плани з розвитку децентралізованої генерації.
Україна високо цінує підтримку Сполучених Штатів у цьому критично важливому напрямі, додав він.
Приділили увагу й передачі Україні 50 мільярдів доларів від доходів заморожених російських активів.
"Окремо підкреслив необхідність оперативної передачі Україні 50 мільярдів доларів від доходів заморожених російських активів. Наразі спільно з партнерами активно працюємо над відповідним механізмом", - наголосив Шмигаль.
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За словами прем'єра, на зустрічі також були присутні представники провідних американських приватних компаній, які підтвердили свою готовність до довгострокових інвестицій в Україну. Обговорили страхування воєнних ризиків, що сприятиме залученню бізнесу до проєктів відбудови. Україна вже активно реалізує програми швидкого відновлення і запрошує американський бізнес стати частиною цих процесів.
"Висловив глибоку вдячність Президенту США, Конгресу та американському народу за значну підтримку нашої держави — Україна це високо цінує", - резюмував Шмигаль.