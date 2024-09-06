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Шмигаль обговорив із спецпредставником США передачу 50 млрд доларів від доходів заморожених активів рф

Шмигаль обговорив із спецпредставником США передачу 50 млрд доларів від доходів заморожених активів рф

Київ • УНН

 • 38766 перегляди

Прем'єр-міністр України провів зустріч із заступником Держсекретаря США. Обговорили передачу $50 млрд від заморожених російських активів, відновлення енергетики та залучення американських інвестицій.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів важливу зустріч у Києві із заступником Держсекретаря США Річардом Вермою, в.о Спеціального представника США з питань економічного відновлення України. Йшлося про про необхідність оперативної передачі Україні 50 мільярдів доларів від доходів заморожених російських активів, передає УНН.

Деталі

За словами Шмигаля, обговорили ключові напрями співпраці, приділивши особливу увагу захисту та відновленню енергетичної інфраструктури. Крім того, глава українського уряду розповів про проєкти та плани з розвитку децентралізованої генерації.

Україна високо цінує підтримку Сполучених Штатів у цьому критично важливому напрямі, додав він.

Приділили увагу й передачі Україні 50 мільярдів доларів від доходів заморожених російських активів.

"Окремо підкреслив необхідність оперативної передачі Україні 50 мільярдів доларів від доходів заморожених російських активів. Наразі спільно з партнерами активно працюємо над відповідним механізмом", - наголосив Шмигаль.

Додамо

За словами прем'єра, на зустрічі також були присутні представники провідних американських приватних компаній, які підтвердили свою готовність до довгострокових інвестицій в Україну. Обговорили страхування воєнних ризиків, що сприятиме залученню бізнесу до проєктів відбудови. Україна вже активно реалізує програми швидкого відновлення і запрошує американський бізнес стати частиною цих процесів.

"Висловив глибоку вдячність Президенту США, Конгресу та американському народу за значну підтримку нашої держави — Україна це високо цінує", - резюмував Шмигаль.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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