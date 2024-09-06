Шмыгаль обсудил со спецпредставителем США передачу 50 млрд долларов от доходов замороженных активов рф

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел важную встречу в Киеве с заместителем Госсекретаря США Ричардом Вермой, и.о. Специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины. Речь шла о необходимости оперативной передачи Украине 50 миллиардов долларов от доходов замороженных российских активов, передает УНН.

Детали

По словам Шмыгаля, обсудили ключевые направления сотрудничества, уделив особое внимание защите и восстановлению энергетической инфраструктуры. Кроме того, глава украинского правительства рассказал о проектах и планах по развитию децентрализованной генерации.

Украина высоко ценит поддержку Соединенных Штатов в этом критически важном направлении, добавил он.

Уделили внимание и передаче Украине 50 миллиардов долларов от доходов замороженных российских активов.

"Отдельно подчеркнул необходимость оперативной передачи Украине 50 миллиардов долларов от доходов замороженных российских активов. Сейчас совместно с партнерами активно работаем над соответствующим механизмом", - подчеркнул Шмыгаль.

Добавим

По словам премьера, на встрече также присутствовали представители ведущих американских частных компаний, которые подтвердили свою готовность к долгосрочным инвестициям в Украину. Обсудили страхование военных рисков, что будет способствовать привлечению бизнеса к проектам восстановления. Украина уже активно реализует программы быстрого восстановления и приглашает американский бизнес стать частью этих процессов.

"Выразил глубокую благодарность Президенту США, Конгрессу и американскому народу за значительную поддержку нашего государства - Украина это высоко ценит", - резюмировал Шмыгаль.