США прагнуть забезпечити Україну всім необхідним для сильної позиції на переговорах з рф - Кірбі

Сполучені Штати зосереджені на тому, щоб переконатися, що Україна має все необхідне для самозахисту і для того, щоб поставити її в сильну позицію в разі, якщо переговори між Києвом та московою щодо завершення війни відбудуться. Про це заявив радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки США Джон Кірбі під час брифінгу 5 вересня, пише УНН.

"Ця війна має закінчитися шляхом переговорів, ми хочемо переконатися, що президент Зеленський перебуває в найкращому становищі для ухвалення рішень про те, який вигляд матимуть ці переговори, і саме на цьому ми зараз зосереджені.

Ми абсолютно зосереджені на тому, щоб переконатися, що Україна має все необхідне для самозахисту і для того, щоб поставити її в сильну позицію в разі, якщо переговори відбудуться", - заявив Кірбі.

Він також додав, що це стосується і цього тижня, коли міністр оборони зустрінуться у рамках "Рамштайн" щоб провести ще одну зустріч Контактної групи з питань оборони Україні, на якій партнери по коаліції знову розглянуть способи, якими вони можуть продовжувати підтримувати Україну.

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