США стремятся обеспечить Украину всем необходимым для сильной позиции на переговорах с рф - Кирби

Соединенные Штаты сосредоточены на том, чтобы убедиться, что Украина имеет все необходимое для самозащиты и для того, чтобы поставить ее в сильную позицию в случае, если переговоры между Киевом и москвой по завершению войны состоятся. Об этом заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности США Джон Кирби во время брифинга 5 сентября, пишет УНН.

"Эта война должна закончиться путем переговоров, мы хотим убедиться, что президент Зеленский находится в лучшем положении для принятия решений о том, как будут выглядеть эти переговоры, и именно на этом мы сейчас сосредоточены.

Мы абсолютно сосредоточены на том, чтобы убедиться, что Украина имеет все необходимое для самозащиты и для того, чтобы поставить ее в сильную позицию в случае, если переговоры состоятся", - заявил Кирби.

Он также добавил, что это касается и этой недели, когда министр обороны встретятся в рамках "Рамштайн" чтобы провести ещё одну встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины, на которой партнёры по коалиции снова рассмотрят способы, которыми они могут продолжать поддерживать Украину.

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