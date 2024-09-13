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У 2025 році США, ймовірно, зменшать рівень фінансової підтримки України - WSJ

У 2025 році США, ймовірно, зменшать рівень фінансової підтримки України - WSJ

Київ • УНН

 • 19267 перегляди

Wall Street Journal повідомляє, що США, ймовірно, зменшать фінансову допомогу Україні у 2025 році. Білий дім обговорює варіанти підтримки Києва, враховуючи обмежені ресурси та політичну невизначеність.

У 2025 році Вашингтон, ймовірно, зменшить обсяг фінансової допомоги для України, незалежно від того, хто очолить Білий дім. Про це з посиланням на власні джерела пише Wall Street Journal, передає УНН.

Деталі

Видання вказує, що в адміністрації Байдена залишилося лише чотири місяці, і немає надії на те, що Конгрес схвалить додаткове фінансування для України незалежно від того, хто виграє президентство.

Тож сьогодні Білий дім обговорює, як найкраще допомогти Києву, враховуючи обмежений набір інструментів. Серед варіантів зокрема й скасування обмеження на використання далекобійної зброї під час ударів по рф. 

Водночас у США розуміють, що навряд задовольнить Київ, який місяцями переконував адміністрацію Байдена дозволити своїм військам використовувати зброю великої дальності.

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Окрім того, вторгнення України в Курську область Росії минулого місяця спричинило напруження у відносинах з Вашингтоном. Журналісти підкреслили, що публічно США ніяк не коментували українську операцію. 

Проте за лаштунками офіційні особи США нервують, що, направивши стільки військ під Курськ, Україна розклала залишилася вразливою на сході.

На початку цього року адміністрації вдалося проштовхнути пакет допомоги Україні на суму 60 мільярдів доларів, цього достатньо, щоб підтримувати сили Києва на наступні місяці, але навряд чи такі обсяги фінансування триватимуть у майбутньому, незалежно від того, хто займатиме Білий дім

- пише Wall Street Journal

Журналісти пояснили, що адміністрація Байдена хоче, щоб Київ зосередився на припиненні просування рф на сході вздовж нинішніх бойових ліній.

Щоб захистити Україну від майбутньої невизначеності, адміністрація Байдена та союзники по НАТО намагаються вибудувати довгострокові плани допомоги Києву, які зможуть пережити політичні коливання в будь-якій країні.

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Зокрема, під час свого візиту до Європи цього тижня Блінкен зазначив, що понад два десятки країн, багато з яких є членами НАТО, підписали з Києвом двосторонні угоди з безпеки. Очікується, що це допоможе Україні розбудувати свої збройні сили та оборонну промисловість.

Доповнення

Журналісти пояснили, що якщо віцепрезидентка Камала Гарріс очолить Білий дім на виборах у листопаді, вона зіткнеться з такими ж обмеженнями, як і Байден, намагаючись зберегти підтримку України.

Проте, якщо перемогу здобуде Дональд Трамп, то Україна зіткнеться з новою та потенційно невідомою динамікою у Вашингтоні. 

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Тож сьогодні адміністрація президента США намагається встигнути наскільки можливо покращити стратегічну позицію України до кінця терміну Джо Байдена. 

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