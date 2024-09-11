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Адмірал НАТО: США навряд чи припинять підтримку України після виборів

Адмірал НАТО: США навряд чи припинять підтримку України після виборів

Київ • УНН

 • 19767 перегляди

Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер вважає, що США продовжать підтримувати Україну незалежно від результатів виборів. Він підкреслив, що обидві партії та американський народ підтримують Україну.

Голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер заявив, що американський народ, а також Демократична і Республіканська партії підтримують Україну.  Тому, якими б не були результати виборів , Бауер вважає, що Сполучені Штати навряд чи перестануть надавати допомогу Україні. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Я думаю, що в цьому світлі малоймовірно, що США як країна перестануть підтримувати Україну

- сказав Роб Бауер.

Він також прокоментував слова Дональда Трампа, який під час дебатів війна в Україні має закінчитися в інтересах Америки. Колишній президент не відповів на запитання ведучого про те, чи хоче він, щоб Україна виграла війну.

"Як ми всі знаємо, політики, які беруть участь у виборах, говорять речі, які не обов'язково стануть політикою їхнього уряду, якщо вони переможуть на виборах", - сказав адмірал НАТО.

Уїдливості та маніпуляції: головні теми дебатів Гарріс і Трампа. І що кандидати говорили про Україну11.09.24, 10:08 • 139851 перегляд

Він також вказав, що був би" вкрай здивований, якби США були зацікавлені в тому, щоб дозволити путіну виграти цю війну".

"Якщо росіяни припинять війну зараз і повернуться додому, війна закінчиться. Якщо Україна припинить війну зараз, вони втратять свою країну. Ось у чому різниця", - сказав Бауер.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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