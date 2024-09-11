Адмирал НАТО: США вряд ли прекратят поддержку Украины после выборов

Председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что американский народ, а также Демократическая и Республиканская партии поддерживают Украину. Поэтому, какими бы ни были результаты выборов, Бауэр считает, что Соединенные Штаты вряд ли перестанут оказывать помощь Украине. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Я думаю, что в этом свете маловероятно, что США как страна перестанут поддерживать Украину - сказал Роб Бауэр.

Он также прокомментировал слова Дональда Трампа, который во время дебатов война в Украине должна закончиться в интересах Америки. Бывший президент не ответил на вопрос ведущего о том, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну.

"Как мы все знаем, политики, участвующие в выборах, говорят вещи, которые не обязательно станут политикой их правительства, если они победят на выборах", - сказал адмирал НАТО.

Уїдливості та маніпуляції: головні теми дебатів Гарріс і Трампа. І що кандидати говорили про Україну

Он также указал, что был бы "крайне удивлен, если бы США были заинтересованы в том, чтобы позволить путину выиграть эту войну".

"Если россияне прекратят войну сейчас и вернутся домой, война закончится. Если Украина прекратит войну сейчас, они потеряют свою страну. Вот в чем разница", - сказал Бауэр.