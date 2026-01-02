В 2025 году правительство получило более 569 млрд грн от продажи ОВГЗ

$42.170.18
49.550.24
ukenru
15:12 • 1448 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
11:39 • 11815 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 19666 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 17654 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 55646 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 82068 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 61532 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 56310 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 185926 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 180099 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
3м/с
76%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Киеве появится улица Андрея Парубия2 января, 05:44 • 6444 просмотра
Спикер парламента Чехии выступил с антиукраинской речью: реакция посла Украины не заставила себя ждать2 января, 07:50 • 20561 просмотра
россияне ударили дронами по больнице в Черниговской области: показали последствияPhoto2 января, 07:55 • 4546 просмотра
Дочь голливудской звезды Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле в возрасте 34 лет2 января, 08:45 • 13387 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 18233 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 18260 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 40749 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 58068 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 185926 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 106946 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Кирилл Буданов
Олег Синегубов
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Харьков
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Львовская область
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 34663 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 43553 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 43748 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 106945 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 41978 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер
DJI Mavic

В 2025 году правительство получило более 569 млрд грн от продажи ОВГЗ

Киев • УНН

 • 324 просмотра

В 2025 году Украина привлекла более 569 млрд грн от продажи и обмена ОВГЗ на аукционах, а в целом за время военного положения этот показатель достиг почти 2,03 трлн грн. Портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на 1 января 2026 года достиг 181,6 млрд грн в эквиваленте.

В 2025 году правительство получило более 569 млрд грн от продажи ОВГЗ

В течение 2025 года правительство Украины получило более 569 млрд грн от продажи и обмена облигаций внутреннего государственного займа на аукционах. В целом за время военного положения этот показатель достиг почти 2,03 трлн грн. Об этом сообщает Национальный банк Украины, передает УНН.

Детали

В течение года Министерство финансов: привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 430 133,1 млн грн, 2 445,9 млн долл. США и 779,2 млн евро, направило на погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам 320 344,4 млн грн, 2 883,0 млн долл. США и 752,5 млн евро. Ролловер вложений в ОВГЗ по итогам 2025 года составляет 113% по номиналу во всех валютах по текущему официальному курсу

 - говорится в сообщении.

Максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах в декабре, составляла 17,80% годовых в гривне, 4,00% - в долларах США и 3,25% - в евро.

По состоянию на 1 января 2026 года портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц достиг 181,6 млрд грн в эквиваленте. Для сравнения, на 1 января 2024 года этот показатель составлял 171,4 млрд грн.

Стабильная работа внутреннего долгового рынка - результат эффективного взаимодействия фискальных и монетарных властей и весомая составляющая обеспечения макрофинансовой устойчивости. Это важный инструмент для улучшения срочности средств в банковской системе, минимизации рисков для валютного рынка и ценовой стабильности, а вместе с мощной международной поддержкой - предохранитель эмиссионного финансирования дефицита бюджета три года подряд во время полномасштабной войны

- отметил Председатель НБУ Андрей Пышный.

Напомним

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 2 января на уровне 42,17 гривны, что на 22 копейки меньше, чем в предыдущий день. Евро подешевел на 24 копейки, установившись на уровне 49,55 гривны, а злотый - на 10 копеек, до 11,71 гривны.

Алла Киосак

ЭкономикаФинансы
Государственный бюджет
Военное положение
Война в Украине
Злотый
Министерство финансов Украины
Национальный банк Украины
Андрей Пышный
Украина