В 2025 году правительство получило более 569 млрд грн от продажи ОВГЗ

В течение 2025 года правительство Украины получило более 569 млрд грн от продажи и обмена облигаций внутреннего государственного займа на аукционах. В целом за время военного положения этот показатель достиг почти 2,03 трлн грн. Об этом сообщает Национальный банк Украины, передает УНН.

Детали

В течение года Министерство финансов: привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 430 133,1 млн грн, 2 445,9 млн долл. США и 779,2 млн евро, направило на погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам 320 344,4 млн грн, 2 883,0 млн долл. США и 752,5 млн евро. Ролловер вложений в ОВГЗ по итогам 2025 года составляет 113% по номиналу во всех валютах по текущему официальному курсу - говорится в сообщении.

Максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах в декабре, составляла 17,80% годовых в гривне, 4,00% - в долларах США и 3,25% - в евро.

По состоянию на 1 января 2026 года портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц достиг 181,6 млрд грн в эквиваленте. Для сравнения, на 1 января 2024 года этот показатель составлял 171,4 млрд грн.

Стабильная работа внутреннего долгового рынка - результат эффективного взаимодействия фискальных и монетарных властей и весомая составляющая обеспечения макрофинансовой устойчивости. Это важный инструмент для улучшения срочности средств в банковской системе, минимизации рисков для валютного рынка и ценовой стабильности, а вместе с мощной международной поддержкой - предохранитель эмиссионного финансирования дефицита бюджета три года подряд во время полномасштабной войны - отметил Председатель НБУ Андрей Пышный.

Напомним

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 2 января на уровне 42,17 гривны, что на 22 копейки меньше, чем в предыдущий день. Евро подешевел на 24 копейки, установившись на уровне 49,55 гривны, а злотый - на 10 копеек, до 11,71 гривны.