У 2025 році уряд отримав понад 569 млрд грн від продажу ОВДП

Київ • УНН

 • 120 перегляди

У 2025 році Україна залучила понад 569 млрд грн від продажу та обміну ОВДП на аукціонах, а загалом за час воєнного стану цей показник сягнув майже 2,03 трлн грн. Портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 1 січня 2026 року досяг 181,6 млрд грн в еквіваленті.

У 2025 році уряд отримав понад 569 млрд грн від продажу ОВДП

Упродовж 2025 року уряд України отримав понад 569 млрд грн від продажу та обміну облігацій внутрішньої державної позики на аукціонах. Загалом за час воєнного стану цей показник сягнув майже 2,03 трлн грн. Про це повідомляє Національний банк України, передає УНН.

Деталі

Упродовж року Міністерство фінансів: залучило від розміщення ОВДП на аукціонах 430 133,1 млн грн, 2 445,9 млн дол. США та 779,2 млн євро, спрямувало на погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами 320 344,4 млн грн, 2 883,0 млн дол. США та 752,5 млн євро. Роловер вкладень в ОВДП за підсумками 2025 року становить 113% за номіналом у всіх валютах за поточним офіційним курсом

 - йдеться у дописі.

Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у грудні, становила 17,80% річних у гривні, 4,00% - у доларах США та 3,25% - в євро.

Станом на 1 січня 2026 року портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб сягнув 181,6 млрд грн в еквіваленті. Для порівняння, на 1 січня 2024 року цей показник становив 171,4 млрд грн.

Стабільна робота внутрішнього боргового ринку - результат ефективної взаємодії фіскальної та монетарної влади та вагома складова забезпечення макрофінансової стійкості. Це важливий інструмент для поліпшення строковості коштів у банківській системі, мінімізації ризиків для валютного ринку та цінової стабільності, а разом із потужною міжнародною підтримкою - запобіжник емісійного фінансування дефіциту бюджету три роки поспіль під час повномасштабної війни

- зазначив Голова НБУ Андрій Пишний.

Нагадаємо

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 2 січня на рівні 42,17 гривні, що на 22 копійки менше, ніж попереднього дня. Євро подешевшав на 24 копійки, встановившись на рівні 49,55 гривні, а злотий - на 10 копійок, до 11,71 гривні.

Алла Кіосак

