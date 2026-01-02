Долар в Україні значно подешевшав, євро та злотий також втратили в ціні: курс валют від НБУ

Станом на п'ятницю, 2 січня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,17 гривні за один долар. Офіційний курс у четвер становив 42,39 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 49,55. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,1701 грн (-22 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,5499 грн (-24 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,7087 грн. (-10 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці:

у банках долар торгується за курсом 42,05-42,55 грн, євро за 49,50-50,03 грн, злотий за 11,50 -12,10 грн;

на міжбанку курси становлять 42,12-42,22 грн/дол. та 49,42-49,53 грн/євро.

Нагадаємо

Міжнародні резерви України станом на 1 грудня сягнули 54,7 мільярда доларів США. У листопаді показник збільшився на 10,6%, що стало найбільшим приростом з початку року.

