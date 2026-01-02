Долар в Україні значно подешевшав, євро та злотий також втратили в ціні: курс валют від НБУ

$42.350.03
1 січня, 13:04 • 36469 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 55260 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 45194 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 43225 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 150754 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 149088 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 52517 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 44263 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 37618 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 30352 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Популярнi новини
Трамп відмовився від розгортання Національної гвардії у великих містах США1 січня, 20:39 • 6270 перегляди
Економіка рф входить у стагнацію: ріст ВВП у листопаді найменший із початку 2023 року1 січня, 21:41 • 5638 перегляди
росія передала США дані з дрона, який нібито атакував резиденцію путіна1 січня, 22:32 • 7458 перегляди
"Нехай крадуть, але не у Чехії": спікер парламенту виступив проти постачання зброї Україні1 січня, 23:07 • 14737 перегляди
Миколаїв під ударом ворожих дронів: у місті пролунали три вибухи01:26 • 5086 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 24823 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 42548 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 150754 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 85779 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 111481 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 26733 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 35409 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 36122 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 85780 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 35253 перегляди
Долар в Україні значно подешевшав, євро та злотий також втратили в ціні: курс валют від НБУ

Київ • УНН

 • 292 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 2 січня на рівні 42,17 гривні, що на 22 копійки менше, ніж попереднього дня. Євро подешевшав на 24 копійки, встановившись на рівні 49,55 гривні, а злотий - на 10 копійок, до 11,71 гривні.

Долар в Україні значно подешевшав, євро та злотий також втратили в ціні: курс валют від НБУ

Станом на п'ятницю, 2 січня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,17 гривні за один долар. Офіційний курс у четвер становив 42,39 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 49,55. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,1701 грн (-22 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,5499 грн (-24 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,7087 грн. (-10 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці:

  • у банках долар торгується за курсом 42,05-42,55 грн, євро за 49,50-50,03 грн, злотий за 11,50 -12,10 грн;
    • на міжбанку курси становлять 42,12-42,22 грн/дол. та 49,42-49,53 грн/євро.

      Нагадаємо

      Міжнародні резерви України станом на 1 грудня сягнули 54,7 мільярда доларів США. У листопаді показник збільшився на 10,6%, що стало найбільшим приростом з початку року.

      Долар США готується до найбільшого річного падіння з 2017 року - Reuters24.12.25, 14:50 • 2972 перегляди

      Вадим Хлюдзинський

      Злотий
      Національний банк України