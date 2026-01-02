Долар в Україні значно подешевшав, євро та злотий також втратили в ціні: курс валют від НБУ
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 2 січня на рівні 42,17 гривні, що на 22 копійки менше, ніж попереднього дня. Євро подешевшав на 24 копійки, встановившись на рівні 49,55 гривні, а злотий - на 10 копійок, до 11,71 гривні.
Станом на п'ятницю, 2 січня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,17 гривні за один долар. Офіційний курс у четвер становив 42,39 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 49,55. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 42,1701 грн (-22 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,5499 грн (-24 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,7087 грн. (-10 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 п'ятниці:
- у банках долар торгується за курсом 42,05-42,55 грн, євро за 49,50-50,03 грн, злотий за 11,50 -12,10 грн;
- на міжбанку курси становлять 42,12-42,22 грн/дол. та 49,42-49,53 грн/євро.
Нагадаємо
Міжнародні резерви України станом на 1 грудня сягнули 54,7 мільярда доларів США. У листопаді показник збільшився на 10,6%, що стало найбільшим приростом з початку року.
Долар США готується до найбільшого річного падіння з 2017 року - Reuters24.12.25, 14:50 • 2972 перегляди