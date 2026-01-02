$42.350.03
Доллар в Украине значительно подешевел, евро и злотый также потеряли в цене: курс валют от НБУ

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 2 января на уровне 42,17 гривны, что на 22 копейки меньше, чем в предыдущий день. Евро подешевел на 24 копейки, установившись на уровне 49,55 гривны, а злотый - на 10 копеек, до 11,71 гривны.

Доллар в Украине значительно подешевел, евро и злотый также потеряли в цене: курс валют от НБУ

По состоянию на пятницу, 2 января, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,17 гривны за один доллар. Официальный курс в четверг составлял 42,39 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 49,55. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ. 

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,1701 грн (-22 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,5499 грн (-24 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,7087 грн. (-10 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 пятницы:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,05-42,55 грн, евро по 49,50-50,03 грн, злотый по 11,50 -12,10 грн;
    • на межбанке курсы составляют 42,12-42,22 грн/долл. и 49,42-49,53 грн/евро.

      Напомним

      Международные резервы Украины по состоянию на 1 декабря достигли 54,7 миллиарда долларов США. В ноябре показатель увеличился на 10,6%, что стало наибольшим приростом с начала года.

      Вадим Хлюдзинский

      ЭкономикаФинансы
      Злотый
      Национальный банк Украины