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"Уже имеем более 50%": Каллас заявила о продвижении с помощью Украине на фоне инициативы о 2 млн снарядов

Киев • УНН

 • 9822 просмотра

На встрече министров обороны ЕС обсудят, как быстрее предоставить помощь Украине и усилить собственную оборону. Зеленский просил 5 млрд евро на 2 млн снарядов.

"Уже имеем более 50%": Каллас заявила о продвижении с помощью Украине на фоне инициативы о 2 млн снарядов

Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас заявила о прогрессе в вопросе договоренностей о предоставлении Украине 2 миллионов снарядов на 5 млрд евро. Об этом Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности сказала по прибытии на неофициальную встречу министров обороны ЕС в рамках Совета ЕС по иностранным делам в Варшаве в четверг, пишет УНН.

Сегодня мы собираемся обсудить с европейскими министрами обороны, что еще мы можем сделать, чтобы помочь Украине, а также, что мы можем сделать очень быстро для нашей собственной обороны

- сказала Каллас.

Она напомнила, что Еврокомиссия предложила Белую книгу по обороне, инициативу Preparedness 2030 - "то есть, как мы можем подготовиться". "Конечно, есть много элементов, которые необходимо обсудить, когда речь идет о финансировании, когда речь идет о совместных закупках, и когда речь идет также о флагманских проектах", - указала глава дипломатии ЕС.

"Поэтому я жду тщательных и интенсивных обсуждений сегодня", - отметила Каллас.

Относительно возможной договоренности сегодня о 2 миллионах снарядов для Украины, Каллас отметила: "Эти вещи продвигаются очень хорошо".

Я хочу сказать: нам нужно как можно быстрее оказать помощь Украине. Президент Зеленский сказал, что им нужно [€]5 миллиардов, чтобы иметь не менее 2 миллионов снарядов. И я рада видеть, что на самом деле у нас уже есть разные предложения - или разные страны делают свой вклад в это. Поэтому у нас уже есть более 50% того, что необходимо. Сегодня я также ожидаю, что страны объявят, что еще они могут сделать и что еще они фактически сделают в краткосрочной перспективе, чтобы помочь Украине, потому что чем они сильнее на поле боя, тем сильнее они за столом переговоров

- подчеркнула глава дипломатии ЕС.

Напомним

17 марта глава дипломатии ЕС Кайя Каллас сообщила, что в ЕС обсуждают детали новой помощи для Украины на уровне до 40 млрд евро.

20 марта Кайя Каллас перед специальным саммитом блока заявила, что если в ЕС не могут определиться прямо сейчас с помощью Украине на весь следующий год, на фоне предложения о помощи до 40 млрд евро, то прямо сейчас идет работа над планом на 5 млрд евро на боеприпасы для Украины, который она назвала "реалистичным".

20 марта на саммите ЕС Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине нужны средства на артиллерийские снаряды, и Киев был бы благодарен за европейскую поддержку объемом не менее 5 миллиардов евро в кратчайшие сроки. 

Тогда же Bloomberg сообщал, что дискуссии в Брюсселе на саммите 20 марта показали, что выделение 5 миллиардов евро на закупку 2 миллионов артиллерийских снарядов будет непростой задачей. И что усилия лидеров ЕС предоставить 5 миллиардов евро для обеспечения боеприпасов для Украины в этом году были задержаны Францией и Италией.

В Еврокомиссии указывали недавно, что запрос Украины на 2 миллиона артиллерийских снарядов - в фокусе их работы, и это то, на чем в Еврокомиссии сосредоточены с точки зрения "следующих конкретных шагов и результатов".

Министры обороны стран-членов ЕС должны были на неформальной встрече в столице председательствующей в ЕС Польше 2-3 апреля обсудить инициативу Каллас по усилению поддержки Украины со стороны ЕС, на фоне ее предложения о выделении 5 млрд евро на артиллерийские снаряды для Украины

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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