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"Уже маємо понад 50%": Каллас заявила про просування з допомогою Україні на тлі ініціативи про 2 млн снарядів

Київ • УНН

 • 9822 перегляди

На зустрічі міністрів оборони ЄС обговорять, як швидше надати допомогу Україні та посилити власну оборону. Зеленський просив 5 млрд євро на 2 млн снарядів.

"Уже маємо понад 50%": Каллас заявила про просування з допомогою Україні на тлі ініціативи про 2 млн снарядів

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила про прогрес у питанні домовленостей щодо надання Україні 2 мільйонів снарядів на 5 млрд євро. Про це Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки сказала після прибуття на неофіційну зустріч міністрів оборони ЄС у межах Ради ЄС із закордонних справ у Варшаві у четвер, пише УНН.

Сьогодні ми збираємося обговорити з європейськими міністрами оборони, що ще ми можемо зробити, щоб допомогти Україні, а також, що ми можемо зробити дуже швидко для нашої власної оборони

- сказала Каллас.

Вона нагадала, що Єврокомісія запропонувала Білу книгу з оборони, ініціативу Preparedness 2030 - "тобто, як ми можемо підготуватися". "Звичайно, є багато елементів, які необхідно обговорити, коли йдеться про фінансування, коли ідеться про спільні закупівлі, і коли йдеться також про флагманські проекти", - вказала голова дипломатії ЄС.

"Тому я чекаю на ретельні та інтенсивні обговорення сьогодні", - зауважила Каллас.

Стосовно можливої домовленості сьогодні про 2 мільйони снарядів для України, Каллас зауважила: "Ці речі просуваються дуже добре".

Я хочу сказати: нам потрібно якнайшвидше надати допомогу Україні. Президент Зеленський сказав, що їм потрібно [€]5 мільярдів, щоб мати щонайменше 2 мільйони снарядів. І я рада бачити, що насправді ми вже маємо різні пропозиції - або різні країни роблять свій внесок у це. Тож ми вже маємо понад 50% того, що необхідно. Сьогодні я також очікую, що країни оголосять, що ще вони можуть зробити і що ще вони фактично зроблять у короткостроковій перспективі, щоб допомогти Україні, бо чим вони сильніші на полі бою, тим сильніші вони за столом переговорів

- підкреслила голова дипломатії ЄС.

Нагадаємо

17 березня голова дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила, що в ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на рівні до 40 млрд євро.

20 березня Кая Каллас перед спеціальним самітом блоку заявила, що якщо у ЄС не можуть визначитися прямо зараз з допомогою Україні на весь наступний рік, на тлі пропозиції про допомогу до 40 млрд євро, то прямо зараз іде робота над планом на 5 млрд євро на боєприпаси для України, який вона назвала "реалістичним".

20 березня на саміті ЄС Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібні кошти на артилерійські снаряди, і Київ був б вдячний за європейську підтримку обсягом щонайменше 5 мільярдів євро в найкоротші терміни. 

Тоді ж Bloomberg повідомляв, що дискусії в Брюсселі на саміті 20 березня показали, що виділення 5 мільярдів євро на закупівлю 2 мільйонів артилерійських снарядів буде непростим завданням. І що зусилля лідерів ЄС надати 5 мільярдів євро для забезпечення боєприпасів для України цього року були затримані Францією та Італією.

У Єврокомісії вказували нещодавно, що запит України на 2 мільйони артилерійських снарядів - у фокусі їхньої роботи, і це те, на чому в Єврокмісії зосереджені з точки зору "наступних конкретних кроків та результатів".

Міністри оборони країн-членів ЄС мали на неформальній зустрічі у столиці головуючої у ЄС Польщі 2-3 квітня обговорити ініціативу Каллас щодо посилення підтримки України з боку ЄС, на тлі її пропозиції про виділення 5 млрд євро на артилерійські снаряди для України

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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