Утренняя атака на Харьков: число жертв растет, погиб 1-летний мальчик

Число погибших в результате вражеской атаки на Харьков утром 18 августа возросло до трех человек, среди них - годовалый ребенок. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.

По его словам, еще 17 человек получили ранения, среди них шестеро детей.

Из-под завалов только что деблокировали женщину. Жива. С ней работают врачи. ... Еще одного человека достали из-под завалов - к счастью, живым. Сейчас с ним работают врачи скорой

В свою очередь руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате вражеского удара погиб маленький мальчик,

Стало известно о погибшей 55-летней женщине в Индустриальном районе в результате попадания вражеского БпЛА в многоквартирный дом. На эту минуту количество погибших увеличилось до трех человек. ... По предварительной информации, спасатели деблокировали из-под завалов женщину, которая может быть матерью погибшего мальчика