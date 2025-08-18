Утренняя атака на Харьков: число жертв растет, погиб 1-летний мальчик

$41.450.00
48.440.00
ukenru
17 августа, 18:51 • 16520 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
17 августа, 17:11 • 31788 просмотра
Киевлян предупредили о громких звуках в центре города 17 августа: что произошло
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 38300 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 73337 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 130847 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 86156 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 83670 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 67056 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 54840 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 248347 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1м/с
71%
747мм
Популярные новости
Самолет Зеленского направляется в США на встречу с Трампом17 августа, 18:04 • 7612 просмотра
Трамп поддерживает предложение Путина о контроле РФ над Донбассом в обмен на мир - Fox News17 августа, 18:29 • 3766 просмотра
В Израиле массовые протесты за возвращение заложников и прекращение войны в Секторе ГазаPhoto17 августа, 19:19 • 10832 просмотра
«Мир», требующий сдачи Киевом Донбасса, неприемлем – посол ЕС в Украине17 августа, 19:47 • 4696 просмотра
Украина начала серийное производство ракет «Фламинго» дальностью более 3 тыс. км17 августа, 21:01 • 20680 просмотра
публикации
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 73331 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 372456 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 322952 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 326118 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 332467 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ребенок
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Европа
Франция
Реклама
УНН Lite
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 28499 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 24641 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 60335 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 49569 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 180029 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Truth Social
Бильд
Футбол
Шахед-136

Утренняя атака на Харьков: число жертв растет, погиб 1-летний мальчик

Киев • УНН

 • 216 просмотра

В результате вражеской атаки на Харьков 18 августа погибли три человека, включая годовалого ребенка. Ранения получили 17 человек, шестеро из которых дети.

Утренняя атака на Харьков: число жертв растет, погиб 1-летний мальчик

Число погибших в результате вражеской атаки на Харьков утром 18 августа возросло до трех человек, среди них - годовалый ребенок. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, еще 17 человек получили ранения, среди них шестеро детей.

Из-под завалов только что деблокировали женщину. Жива. С ней работают врачи. ... Еще одного человека достали из-под завалов - к счастью, живым. Сейчас с ним работают врачи скорой

- написал Терехов.

В свою очередь руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате вражеского удара погиб маленький мальчик,

Стало известно о погибшей 55-летней женщине в Индустриальном районе в результате попадания вражеского БпЛА в многоквартирный дом. На эту минуту количество погибших увеличилось до трех человек. ... По предварительной информации, спасатели деблокировали из-под завалов женщину, которая может быть матерью погибшего мальчика

- констатировал Синегубов.

Он добавил, что количество пострадавших в результате утренней атаки на Харьков постоянно растет.

Напомним

В ночь на 18 августа вражеские БпЛА атаковали Индустриальный район Харькова, вызвав пожар в двух подъездах жилой многоэтажки. Зафиксировано попадание в дом, под завалами могут находиться люди.

В Харькове сокращают время комендантского часа и меняют расписание транспорта - мэр15.08.25, 12:39 • 4306 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война
Ребенок
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Украина
Беспилотный летательный аппарат
Харьков