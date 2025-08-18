Утренняя атака на Харьков: число жертв растет, погиб 1-летний мальчик
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Харьков 18 августа погибли три человека, включая годовалого ребенка. Ранения получили 17 человек, шестеро из которых дети.
Число погибших в результате вражеской атаки на Харьков утром 18 августа возросло до трех человек, среди них - годовалый ребенок. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
По его словам, еще 17 человек получили ранения, среди них шестеро детей.
Из-под завалов только что деблокировали женщину. Жива. С ней работают врачи. ... Еще одного человека достали из-под завалов - к счастью, живым. Сейчас с ним работают врачи скорой
В свою очередь руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате вражеского удара погиб маленький мальчик,
Стало известно о погибшей 55-летней женщине в Индустриальном районе в результате попадания вражеского БпЛА в многоквартирный дом. На эту минуту количество погибших увеличилось до трех человек. ... По предварительной информации, спасатели деблокировали из-под завалов женщину, которая может быть матерью погибшего мальчика
Он добавил, что количество пострадавших в результате утренней атаки на Харьков постоянно растет.
Напомним
В ночь на 18 августа вражеские БпЛА атаковали Индустриальный район Харькова, вызвав пожар в двух подъездах жилой многоэтажки. Зафиксировано попадание в дом, под завалами могут находиться люди.
