Ранкова атака на Харків: кількість жертв зростає, загинув 1-річний хлопчик
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки на Харків 18 серпня загинуло троє людей, включаючи однорічну дитину. Поранення отримали 17 осіб, шестеро з яких діти.
Кількість загиблих унаслідок ворожої атаки на Харків вранці 18 серпня зросла до тьрох людей, серед них - однорічна дитина. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.
Деталі
За його словами, ще 17 людей зазнали поранень, серед них шестеро дітей.
З-під завалив щойно деблокували жінку. Жива. З нею працюють лікарі. ... Ще одну людину дістали з-під завалів - на щастя, живою. Зараз з ним працюють лікарі швидкої
У свою чергу керівник Харківської ОВА Олег Сенєгубов уточнив, що внаслідок ворожого удару загинув маленький хлопчик,
Стало відомо про загиблу 55-річну жінку в Індустріальному районі внаслідок влучання ворожого БпЛА в багатоквартирний будинок. На цю хвилину кількість загиблих збільшилась до трьох людей. ... За попередньою інформацією, рятувальники деблокували з-під завалів жінку, яка може бути матірʼю загиблого хлопчика
Він додав, що кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки на Харків постійно зростає.
Нагадаємо
В ніч на 18 серпня ворожі БпЛА атакували Індустріальний район Харкова, спричинивши пожежу в двох під'їздах житлової багатоповерхівки. Зафіксовано влучання в будинок, під завалами можуть перебувати люди.
