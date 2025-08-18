Ранкова атака на Харків: кількість жертв зростає, загинув 1-річний хлопчик

$41.450.00
48.440.00
ukenru
17 серпня, 18:51 • 15680 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
17 серпня, 17:11 • 29966 перегляди
Киян попередили про гучні звуки в центрі міста 17 серпня: що сталось
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 37528 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 72115 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 130304 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 85993 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 83552 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 67028 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 54817 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248322 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1м/с
71%
747мм
Популярнi новини
Літак Зеленського прямує до США на зустріч з Трампом17 серпня, 18:04 • 7390 перегляди
Трамп підтримує пропозицію путіна про контроль рф над Донбасом в обмін на мир - Fox News17 серпня, 18:29 • 3654 перегляди
В Ізраїлі масові протести за повернення заручників та припинення війни у Секторі ГазиPhoto17 серпня, 19:19 • 10698 перегляди
"Мир", що вимагає здачі Києвом Донбасу, є неприйнятним - посол ЄС в Україні17 серпня, 19:47 • 4540 перегляди
Україна розпочала серійне виробництво ракет "Фламінго" дальністю понад 3 тис. км17 серпня, 21:01 • 19176 перегляди
Публікації
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 72109 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 371928 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 322435 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 325627 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 331989 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дитина
Урсула фон дер Ляєн
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Європа
Франція
Реклама
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 27873 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 24378 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 60088 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 49366 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 117502 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Bild
Truth Social
Футбол
Шахед-136

Ранкова атака на Харків: кількість жертв зростає, загинув 1-річний хлопчик

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Внаслідок ворожої атаки на Харків 18 серпня загинуло троє людей, включаючи однорічну дитину. Поранення отримали 17 осіб, шестеро з яких діти.

Ранкова атака на Харків: кількість жертв зростає, загинув 1-річний хлопчик

Кількість загиблих унаслідок ворожої атаки на Харків вранці 18 серпня зросла до тьрох людей, серед них - однорічна дитина. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, ще 17 людей зазнали поранень, серед них шестеро дітей.

З-під завалив щойно деблокували жінку. Жива. З нею працюють лікарі. ... Ще одну людину дістали з-під завалів - на щастя, живою. Зараз з ним працюють лікарі швидкої

- написав Терехов.

У свою чергу керівник Харківської ОВА Олег Сенєгубов уточнив, що внаслідок ворожого удару загинув маленький хлопчик,

Стало відомо про загиблу 55-річну жінку в Індустріальному районі внаслідок влучання ворожого БпЛА в багатоквартирний будинок. На цю хвилину кількість загиблих збільшилась до трьох людей. ... За попередньою інформацією, рятувальники деблокували з-під завалів жінку, яка може бути матірʼю загиблого хлопчика

- констатував Синєгубов.

Він додав, що кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки на Харків постійно зростає.

Нагадаємо

В ніч на 18 серпня ворожі БпЛА атакували Індустріальний район Харкова, спричинивши пожежу в двох під'їздах житлової багатоповерхівки. Зафіксовано влучання в будинок, під завалами можуть перебувати люди.

У Харкові скорочують час комендантської години та змінюють розклад транспорту - мер15.08.25, 12:39 • 4306 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна
Дитина
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Україна
Безпілотний літальний апарат
Харків