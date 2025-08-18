Ранкова атака на Харків: кількість жертв зростає, загинув 1-річний хлопчик

Кількість загиблих унаслідок ворожої атаки на Харків вранці 18 серпня зросла до тьрох людей, серед них - однорічна дитина. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, ще 17 людей зазнали поранень, серед них шестеро дітей.

З-під завалив щойно деблокували жінку. Жива. З нею працюють лікарі. ... Ще одну людину дістали з-під завалів - на щастя, живою. Зараз з ним працюють лікарі швидкої - написав Терехов.

У свою чергу керівник Харківської ОВА Олег Сенєгубов уточнив, що внаслідок ворожого удару загинув маленький хлопчик,

Стало відомо про загиблу 55-річну жінку в Індустріальному районі внаслідок влучання ворожого БпЛА в багатоквартирний будинок. На цю хвилину кількість загиблих збільшилась до трьох людей. ... За попередньою інформацією, рятувальники деблокували з-під завалів жінку, яка може бути матірʼю загиблого хлопчика - констатував Синєгубов.

Він додав, що кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки на Харків постійно зростає.

Нагадаємо

В ніч на 18 серпня ворожі БпЛА атакували Індустріальний район Харкова, спричинивши пожежу в двох під'їздах житлової багатоповерхівки. Зафіксовано влучання в будинок, під завалами можуть перебувати люди.

У Харкові скорочують час комендантської години та змінюють розклад транспорту - мер