Уточнение от ОВА: ПВО сбили в Днепровском районе 2 ракеты рф. Также враг атаковал общины в Днепропетровской области

Согласно обновленной информации, украинские военные сегодня сбили в Днепровском районе 2 вражеские ракеты: из-за падения обломков загорелась сухая трава, но пожар но пожар был незначительным. Кроме того враг совершил 8 атак на Никопольщину в течение дня, передает УНН, ссылаясь на информацию председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Детали

По уточненной информации, сегодня после обеда наши защитники сбили в Днепровском районе 2 вражеские ракеты, из-за падения обломков возник незначительный пожар. Загорелась сухая трава на открытой территории. - сообщает глава Днепропетровской ОГА.

Также Сергей Лысак в своем Telegram доложил о 8 атаках на Никопольщину, которые были осуществлены оккупантом в течение дня, в том числе по Марганецкой и Червоногригорьевской громадам

Агрессор бил артиллерией и дронами-камикадзе. Целился по Никополю, Марганецкой и Червоногригорьевской громадам - говорится в сообщении.

Отмечается, что люди не пострадали, но есть разрушения в райцентре: повреждены несколько частных домов и хозяйственных построек, 7 солнечных панелей, теплицы и авто. Также задело линии электропередач и газопровод.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что украинские военные, 3 января уничтожили ракету российской армии в в небе над Днепровским районом.

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