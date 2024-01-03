Уточнение от ОВА: ПВО сбили в Днепровском районе 2 ракеты рф. Также враг атаковал общины в Днепропетровской области
Украинские силы сбили 2 российские ракеты в Днепровском районе; обстрелы вызвали незначительные пожары и повреждения в Никопольском районе. Пострадавших нет.
Самый большой обмен пленными с начала полномасштабной войны: кого удалось вернуть рассказали в Координационном штабе
Украина провела крупнейший обмен пленными с начала войны, обеспечив освобождение 230 человек, в том числе 6 гражданских лиц и лиц, которые ранее считались пропавшими без вести.
Минобороны за четыре месяца заключило 186 договоров на более 17 млрд грн: что закупали
Министерство обороны Украины подписало 186 контрактов на сумму 17 миллиардов гривен, сэкономив более 3,5 миллиарда гривен.
В москве найден мертвым 16-летний сын топ-менеджера "Норникеля"
16-летний сын руководителя департамента компании "Норникель" был найден мертвым в московском парке, с ранами на ногах. Юноша пропал 31 декабря. Полиция рассматривает смерть, как несчастный случай.
Изменились цены на оформление ID-карты, вида на жительство и удостоверения лица без гражданства
Стоимость оформления ID-карт, видов на жительство и удостоверений лица без гражданства в Украине выросла в связи с повышением цен на полиграфическом комбинате "Украина".
НАТО проведет чрезвычайное заседание совета Украина-НАТО по массированным российским атакам
Совет Украина-НАТО должен быть срочно созван после масштабных ракетных атак России с акцентом на усиление украинской противовоздушной обороны.
Украина вернула из российского плена более 200 воинов и гражданских - Зеленский
Украина добилась освобождения из российского плена более 200 военнослужащих и гражданских лиц, сообщил президент Зеленский.
На Киевщине от дифтерии умерла 73-летняя женщина
В Киеве от дифтерии умерла 73-летняя невакцинированная женщина, что стало первым летальным случаем в 2023 году. Ее состояние ухудшилось из-за самолечения и осложнений.
Украина поблагодарила Норвегию за помощь в подготовке пилотов F-16
Министерство обороны Украины благодарит Норвегию за самолеты F-16 для подготовки пилотов в Дании. Норвегия также одобряет продажу оружия Украине.
В Украине растет потребление электроэнергии: граждан призывают выключить "лишний" свет
В Украине наблюдается рост потребления электроэнергии в связи с восстановлением работы после праздников и похолоданием. "Укрэнерго" предупреждает о потенциальной нагрузке на сеть и призывает к энергосбережению.