Сили оборони збили ворожу ракету над Дніпровським районом

Українські військові сьогодні знищили ракету рф у небі над Дніпровським районом. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Оборонці з ПвК "Схід" збили ракету над Дніпровським районом - написав Лисак у Telegram.

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Сьогодні, 3 січня, у Дніпрі сталися вибухи після попередження ПС ЗС України про ракету в напрямку Дніпра.

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