Сили оборони збили ворожу ракету над Дніпровським районом
Київ • УНН
Українські сили перехопили російську ракету над Дніпровським районом.
Українські військові сьогодні знищили ракету рф у небі над Дніпровським районом. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
Оборонці з ПвК "Схід" збили ракету над Дніпровським районом
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Сьогодні, 3 січня, у Дніпрі сталися вибухи після попередження ПС ЗС України про ракету в напрямку Дніпра.
росіяни вранці вдарили ракетами по Авдіївці: є загиблий та поранений03.01.24, 14:01 • 24732 перегляди