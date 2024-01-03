росіяни вранці вдарили ракетами по Авдіївці: є загиблий та поранений
Київ • УНН
Внаслідок російського ракетного обстрілу Авдіївки один чоловік загинув і одна жінка отримала поранення; людей закликають евакуюватися через щоденні обстріли.
російські війська сьогодні вранці завдали ракетного удару по Авдіївці Донецької області. Поцілили у житлову забудову. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще одна людина отримала поранення, повідомляє Донецька ОВА, пише УНН.
1 людина загинула і 1 поранена внаслідок ракетних ударів по Авдіївці. Сьогодні близько 11 ранку росіяни випустили по місту 4 ракети і поцілили у житлову забудову
Деталі
Як зазначається, 51-річний чоловік загинув на місці, 50-річна жінка із пораненнями доставлена в лікарню.
Також в ОВА закликали жителів евакуюватися, так Авдіївка щодня потерпає від ворожих обстрілів і ніхто не може гарантувати безпеки.
росіяни вранці обстріляли Гірник на Донеччині: поранений підліток 03.01.24, 11:11 • 31512 переглядiв