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росіяни вранці вдарили ракетами по Авдіївці: є загиблий та поранений

росіяни вранці вдарили ракетами по Авдіївці: є загиблий та поранений

Київ • УНН

 • 24732 перегляди

Внаслідок російського ракетного обстрілу Авдіївки один чоловік загинув і одна жінка отримала поранення; людей закликають евакуюватися через щоденні обстріли.

російські війська сьогодні вранці завдали ракетного удару по Авдіївці Донецької області. Поцілили у житлову забудову. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще одна людина отримала поранення, повідомляє Донецька ОВА, пише УНН.

1 людина загинула і 1 поранена внаслідок ракетних ударів по Авдіївці. Сьогодні близько 11 ранку росіяни випустили по місту 4 ракети і поцілили у житлову забудову

- йдеться у повідомленні ОВА у Telegram.

Деталі

Як зазначається,  51-річний чоловік загинув на місці, 50-річна жінка із пораненнями доставлена в лікарню.

Також в ОВА закликали жителів евакуюватися, так Авдіївка щодня потерпає від ворожих обстрілів і ніхто не може гарантувати безпеки.

росіяни вранці обстріляли Гірник на Донеччині: поранений підліток 03.01.24, 11:11 • 31512 переглядiв

Тетяна Краєвська

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