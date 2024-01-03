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росіяни вранці обстріляли Гірник на Донеччині: поранений підліток

Київ • УНН

 • 31512 перегляди

Російські війська обстріляли Гірник на Донеччині, поранивши підлітка та пошкодивши житлові будинки. Кількість обстрілів у регіоні зростає.

Російські війська сьогодні вранці обстріляли місто Гірник Курахівської громади Донецької області. Внаслідок атаки одна людина отримала поранення. Про це повідомив голова Курахівської МВА Роман Падун, пише УНН.

Сьогодні вранці ворог поцілив по м.Гірник. Пошкоджено приватне домоволодіння (гараж, вікна, фасад, покрівля). Поранено одну людину

- написав Падун у Facebook.

За його словами, масовані обстріли по населеним пунктам громади кожного дня стають все інтенсивнішими. Ворог безжально б’є по мирному населенню.

Доповнення

За даними Офісу Генерального прокурора, о 07:30, війська рф обстріляли Гірник з артилерії.  Один із снарядів влучив у приватний будинок, де перебувала мати з неповнолітнім сином. 16-річний підліток дістав тілесних ушкоджень. Лікарі діагностували у нього мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, контузію й забої ноги.

Додамо

Російські окупанти минулої доби здійснили 10 артилерійських атак на 6 населених пунктів Донеччини. Пошкоджено будинки, лікарню, лінію електропередачі.

Тетяна Краєвська

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