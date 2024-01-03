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Окупанти обстріляли 6 населених пунктів Донеччини: пошкоджено будинки, лікарню, лінію електропередачі

Окупанти обстріляли 6 населених пунктів Донеччини: пошкоджено будинки, лікарню, лінію електропередачі

Київ • УНН

 • 26577 перегляди

Російські обстріли в Донецькій області пошкодили житлові будинки, лікарню та лінію електропередачі, поранивши цивільне населення.

Російські окупанти минулої доби здійснили 10 артилерійських атак на 6 населених пунктів Донеччини. Пошкоджено будинки, лікарню, лінію електропередачі. Про це повідомляє поліція Донеччини, пише УНН.

Деталі

Як зазначили в поліції, протягом 2 січня ворог здійснив 10 артилерійських атак на 6 населених пунктів Донеччини: міста Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Часів Яр, села Бердичі, Новоселівка Перша.

"Пошкоджено два житлових будинки, лікарню, лінію електропередачі. З ранку до ночі росіяни гатили по Авдіївці – поранили двох цивільних осіб. Зруйновано багатоквартирний і приватний будинки, медзаклад. Ще одна людина отримала травми внаслідок удару по Красногорівці", - повідомили в поліції.

Нагадаємо

У Донецькій області за минулу добу поранено ще трьох жителів і стало відомо про двох загиблих та одного пораненого раніше.

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