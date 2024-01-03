На Донеччині росіяни вбили ще двох людей, чотирьох поранили - ОВА
Київ • УНН
Поранення отримали троє жителів Донеччини, підтверджено дві смерті та одне поранення людей, що сталися раніше.
У Донецькій області за минулу добу поранено ще трьох жителів і стало відомо про двох загиблих та одного пораненого раніше, повідомив у середу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
За 2 січня росіяни поранили 3 жителів Донеччини: 2 в Авдіївці та 1 в Красногорівці
Окрім того, з його слів, вдалося встановити інформацію щодо 2 людей, які загинули раніше у Часовому Яру, і 1 людини, яка була поранена раніше в Авдіївці.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
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