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На Донеччині росіяни вбили ще двох людей, чотирьох поранили - ОВА

Київ • УНН

 • 40463 перегляди

Поранення отримали троє жителів Донеччини, підтверджено дві смерті та одне поранення людей, що сталися раніше.

У Донецькій області за минулу добу поранено ще трьох жителів і стало відомо про двох загиблих та одного пораненого раніше, повідомив у середу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

За 2 січня росіяни поранили 3 жителів Донеччини: 2 в Авдіївці та 1 в Красногорівці

- написав Філашкін у Telegram.

Окрім того, з його слів, вдалося встановити інформацію щодо 2 людей, які загинули раніше у Часовому Яру, і 1 людини, яка була поранена раніше в Авдіївці.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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Юлія Шрамко

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