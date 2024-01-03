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За добу на фронті відбулося 57 бойових зіткнень – Генштаб

За добу на фронті відбулося 57 бойових зіткнень – Генштаб

Київ • УНН

 • 108767 перегляди

Українські війська відбили 57 обстрілів з боку противника, який завдав 89 ракетних і 72 авіаційних ударів, у тому числі з безпілотників, та 48 артилерійських обстрілів у різних регіонах.

Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 89 ракетних та 72 авіаційних ударів, у тому числі дронами типу "Shahed-136/131", здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.

Деталі

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 6 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони протягом минулої доби відбили 8 атак противника поблизу Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області. Південно-східніше Новобахмутівки наші захисники покращили тактичне положення.

На Мар’їнському та Шахтарському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили  атаку противника неподалік Роботиного Запорізької області. В районі Вербового наші війська просунулися вперед, змусивши ворога покинути деякі позиції.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Протягом минулої доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій.

Сили оборони за добу завдали 12 авіаударів по ворогу – Генштабу03.01.24, 07:13 • 35968 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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