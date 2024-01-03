За добу на фронті відбулося 57 бойових зіткнень – Генштаб
Київ • УНН
Українські війська відбили 57 обстрілів з боку противника, який завдав 89 ракетних і 72 авіаційних ударів, у тому числі з безпілотників, та 48 артилерійських обстрілів у різних регіонах.
Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 89 ракетних та 72 авіаційних ударів, у тому числі дронами типу "Shahed-136/131", здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
Деталі
В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.
На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 6 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони протягом минулої доби відбили 8 атак противника поблизу Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області. Південно-східніше Новобахмутівки наші захисники покращили тактичне положення.
На Мар’їнському та Шахтарському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника неподалік Роботиного Запорізької області. В районі Вербового наші війська просунулися вперед, змусивши ворога покинути деякі позиції.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Протягом минулої доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій.
Сили оборони за добу завдали 12 авіаударів по ворогу – Генштабу03.01.24, 07:13 • 35968 переглядiв