Сили оборони за добу завдали 12 авіаударів по ворогу – Генштабу
Київ • УНН
Українські війська завдали 12 авіаударів по позиціях противника, цілями яких були особовий склад, озброєння та матеріально-технічне забезпечення. Ракетні підрозділи також завдали ударів по різним військовим об'єктам.
Упродовж минулої доби українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що підрозділи ракетних військ уразили
- 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 зенітно-ракетних комплекси,
- 2 пункти управління,
- артилерійську систему,
- радіолокаційну систему,
- склад паливно-мастильних матеріалів противника.
Ворог завдав 113 авіаційних ударів: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті02.01.24, 06:58 • 67598 переглядiв