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Уточнення від ОВА: ППО збили в Дніпровському районі 2 ракети рф. Також ворог атакував громади у Дніпропетровській області

Уточнення від ОВА: ППО збили в Дніпровському районі 2 ракети рф. Також ворог атакував громади у Дніпропетровській області

Київ • УНН

 • 30881 перегляди

Українські сили збили 2 російські ракети у Дніпровському районі; обстріли спричинили незначні пожежі та пошкодження у Нікопольському районі. Постраждалих немає.

Згідно з оновленою інформацією, українські військові сьогодні збили в Дніпровському районі 2 ворожі ракети: через падіння уламків зайнялась суха трава, але пожежа була незначна. Крім того ворог здійснив 8 атак на Нікопольщину протягом дня, передає УНН, посилаючись на інформацію голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Деталі

За уточненою інформацією, сьогодні пообіді наші захисники збили в Дніпровському районі 2 ворожі ракети.Через падіння уламків виникла незначна пожежа. Зайнялася суха трава на відкритій території. 

– повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА.

Також Сергій Лисак у своєму Telegram доповів про 8 атак на Нікопольщину, які були здійснені окупантом протягом дня, в тому числі по Марганецькій та Червоногригорівській громадах

Агресор бив артилерією та дронами-камікадзе. Цілив по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах

- ідеться у повідомленні.

Зазначається, що люди не постраждали, але є руйнування в райцентрі: пошкоджені кілька приватних будинків та господарських споруд, 7 сонячних панелей, теплиці та авто. Також зачепило лінії електропередач та газогін.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що українські військові, 3 січня знищили ракету російської армії у небі над Дніпровським районом.

НАТО проведе надзвичайне засідання ради Україна-НАТО щодо масованих російських атак 03.01.24, 18:18 • 34596 переглядiв

Ігор Тележніков

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