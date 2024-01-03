Уточнення від ОВА: ППО збили в Дніпровському районі 2 ракети рф. Також ворог атакував громади у Дніпропетровській області

Згідно з оновленою інформацією, українські військові сьогодні збили в Дніпровському районі 2 ворожі ракети: через падіння уламків зайнялась суха трава, але пожежа була незначна. Крім того ворог здійснив 8 атак на Нікопольщину протягом дня, передає УНН, посилаючись на інформацію голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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За уточненою інформацією, сьогодні пообіді наші захисники збили в Дніпровському районі 2 ворожі ракети.Через падіння уламків виникла незначна пожежа. Зайнялася суха трава на відкритій території. – повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА.

Також Сергій Лисак у своєму Telegram доповів про 8 атак на Нікопольщину, які були здійснені окупантом протягом дня, в тому числі по Марганецькій та Червоногригорівській громадах

Агресор бив артилерією та дронами-камікадзе. Цілив по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що люди не постраждали, але є руйнування в райцентрі: пошкоджені кілька приватних будинків та господарських споруд, 7 сонячних панелей, теплиці та авто. Також зачепило лінії електропередач та газогін.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що українські військові, 3 січня знищили ракету російської армії у небі над Дніпровським районом.

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