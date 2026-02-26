Утилизация отходов Укрзализныци без лицензии - разоблачена схема на более чем 2,7 млн гривен
Киев • УНН
Директор частного предприятия получил 2,7 млн гривен за работы по утилизации опасных отходов для Укрзализныци, которые фактически не выполнялись. Отходы вывезли на полигон без лицензии.
Правоохранители разоблачили схему при закупке услуг по утилизации опасных отходов для одного из подразделений Укрзализныци. Директор частного предприятия получил средства за работы, которые фактически не выполнялись. Об этом пишет Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
По данным следствия, во время проведения тендера частная компания подала документы с недостоверными сведениями, что позволило ей стать победителем закупки и заключить договор с одним из подразделений Укрзализныци.
Как установили правоохранители, предприятие не имело ни необходимых ресурсов, ни соответствующих разрешений и лицензий для утилизации опасных отходов. Несмотря на это, оно получило бюджетные средства за предоставление услуг.
На самом деле опасные отходы были просто вывезены на полигон без какой-либо лицензии, что свидетельствует о полном невыполнении условий заключенного контракта. В результате таких действий государство понесло убытки на сумму более 2,7 млн гривен.
Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили директору частного предприятия о подозрении в служебном подлоге и завладении имуществом в особо крупных размерах по ч. 1 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Подозреваемому уже избрана мера пресечения.
Напомним
