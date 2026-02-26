Утилизация отходов Укрзализныци без лицензии - разоблачена схема на более чем 2,7 млн гривен

$43.240.02
Эксклюзив
11:34 • 724 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
08:55 • 10047 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 25645 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 41125 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 37417 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 36173 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 26892 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 20567 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 46480 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 19694 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
Эксклюзив
11:34 • 740 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Эксклюзив
11:34 • 740 просмотра
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 36178 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 36178 просмотра
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 46484 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 46484 просмотра
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 50626 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 50626 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
Эксклюзив
25 февраля, 09:09 • 33456 просмотра
Утилизация отходов Укрзализныци без лицензии - разоблачена схема на более чем 2,7 млн гривен

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Директор частного предприятия получил 2,7 млн гривен за работы по утилизации опасных отходов для Укрзализныци, которые фактически не выполнялись. Отходы вывезли на полигон без лицензии.

Утилизация отходов Укрзализныци без лицензии - разоблачена схема на более чем 2,7 млн гривен
Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители разоблачили схему при закупке услуг по утилизации опасных отходов для одного из подразделений Укрзализныци. Директор частного предприятия получил средства за работы, которые фактически не выполнялись. Об этом пишет Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, во время проведения тендера частная компания подала документы с недостоверными сведениями, что позволило ей стать победителем закупки и заключить договор с одним из подразделений Укрзализныци.

Как установили правоохранители, предприятие не имело ни необходимых ресурсов, ни соответствующих разрешений и лицензий для утилизации опасных отходов. Несмотря на это, оно получило бюджетные средства за предоставление услуг.

На самом деле опасные отходы были просто вывезены на полигон без какой-либо лицензии, что свидетельствует о полном невыполнении условий заключенного контракта. В результате таких действий государство понесло убытки на сумму более 2,7 млн гривен.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили директору частного предприятия о подозрении в служебном подлоге и завладении имуществом в особо крупных размерах по ч. 1 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Подозреваемому уже избрана мера пресечения.

Напомним

Прокуроры провели 27 обысков в рамках расследования деятельности незаконных колл-центров. Выявленные офисы насчитывали более 1500 рабочих мест, а масштабы схемы носили промышленный характер.

Андрей Тимощенков

