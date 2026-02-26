Утилізація відходів Укрзалізниці без ліцензії - викрито схему на понад 2,7 млн гривень
Київ • УНН
Директор приватного підприємства отримав 2,7 млн гривень за роботи з утилізації небезпечних відходів для Укрзалізниці, які фактично не виконувалися. Відходи вивезли на полігон без ліцензії.
Правоохоронці викрили схему під час закупівлі послуг з утилізації небезпечних відходів для одного з підрозділів Укрзалізниці. Директор приватного підприємства отримав кошти за роботи, які фактично не виконувалися. Про це пише Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, під час проведення тендеру приватна компанія подала документи з недостовірними відомостями, що дозволило їй стати переможцем закупівлі та укласти договір з одним із підрозділів Укрзалізниці.
Як встановили правоохоронці, підприємство не мало ані необхідних ресурсів, ані відповідних дозволів та ліцензій для утилізації небезпечних відходів. Попри це, воно отримало бюджетні кошти за надання послуг.
Насправді небезпечні відходи були просто вивезені на полігон без жодної ліцензії, що свідчить про повне невиконання умов укладеного контракту. У результаті таких дій держава зазнала збитків на суму понад 2,7 млн гривень.
Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили директору приватного підприємства про підозру у службовому підробленні та заволодінні майном в особливо великих розмірах за ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Наразі досудове розслідування триває. Підозрюваному вже обрано запобіжний захід.
