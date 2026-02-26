Утилізація відходів Укрзалізниці без ліцензії - викрито схему на понад 2,7 млн гривень

$43.240.02
Ексклюзив
11:34 • 1034 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
08:55 • 10176 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 25760 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 41239 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 37534 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 36305 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 26952 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 20605 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 46570 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 19703 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
11:34 • 1034 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 36305 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 46570 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 50696 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 33514 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'яті
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образом
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в Україну
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судом
Утилізація відходів Укрзалізниці без ліцензії - викрито схему на понад 2,7 млн гривень

Київ • УНН

 • 96 перегляди

Директор приватного підприємства отримав 2,7 млн гривень за роботи з утилізації небезпечних відходів для Укрзалізниці, які фактично не виконувалися. Відходи вивезли на полігон без ліцензії.

Утилізація відходів Укрзалізниці без ліцензії - викрито схему на понад 2,7 млн гривень
Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці викрили схему під час закупівлі послуг з утилізації небезпечних відходів для одного з підрозділів Укрзалізниці. Директор приватного підприємства отримав кошти за роботи, які фактично не виконувалися. Про це пише Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, під час проведення тендеру приватна компанія подала документи з недостовірними відомостями, що дозволило їй стати переможцем закупівлі та укласти договір з одним із підрозділів Укрзалізниці.

Як встановили правоохоронці, підприємство не мало ані необхідних ресурсів, ані відповідних дозволів та ліцензій для утилізації небезпечних відходів. Попри це, воно отримало бюджетні кошти за надання послуг.

Насправді небезпечні відходи були просто вивезені на полігон без жодної ліцензії, що свідчить про повне невиконання умов укладеного контракту. У результаті таких дій держава зазнала збитків на суму понад 2,7 млн гривень.

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили директору приватного підприємства про підозру у службовому підробленні та заволодінні майном в особливо великих розмірах за ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування триває. Підозрюваному вже обрано запобіжний захід.

Нагадаємо

Прокурори провели 27 обшуків у межах розслідування діяльності незаконних кол-центрів. Виявлені офіси налічували понад 1500 робочих місць, а масштаби схеми мали промисловий характер.

Андрій Тимощенков

