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Устроил стрельбу в Печерском ТЦК: «стрелку» сообщили о подозрении, ему грозит пожизненное заключение

Киев • УНН

 • 2418 просмотра

Мужчина произвёл как минимум семь выстрелов в ТЦК, ранив троих полицейских и троих военнослужащих. В его жилище обнаружили арсенал оружия.

Устроил стрельбу в Печерском ТЦК: «стрелку» сообщили о подозрении, ему грозит пожизненное заключение

В Киеве сегодня сообщили о подозрении мужчине, который открыл стрельбу в одном из районных ТЦК и СП, ранив троих полицейских и троих военнослужащих, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали

По данным следствия, 19 октября во время проверки данных в системе "Оберіг" совместная группа оповещения в составе полицейских и военнослужащих ТЦК и СП выяснила, что киевлянин находится в розыске за уклонение от мобилизации. 

Около 18:45 его доставили в районный ТЦК и СП. Там мужчина произвел не менее семи прицельных выстрелов из боевого пистолета, который носил без соответствующего разрешения. 

Всех шестерых раненых госпитализировали. Один полицейский и один военнослужащий находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Мужчину задержали.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, во время обыска в его жилище обнаружили арсенал незарегистрированного оружия и боеприпасов: автоматы, гладкоствольное и нарезное оружие, патроны различного калибра и боевую ручную гранату.

Задержанному сообщили о подозрении в оконченном покушении на умышленное убийство двух или более лиц в связи с выполнением ими служебных обязанностей, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч. 2 ст. 15, пп. 1, 8 ч. 2 ст. 115, ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины) 

- говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. 

Нарушил закон о мобилизации и открыл огонь во время проверки в ТЦК — что известно о «Печерском стрелке»19.10.26, 21:19 • 50105 просмотров

Напомним

Как сообщал УНН, в помещении ТЦК на столичном Печерске произошла стрельба, ранены трое полицейских и трое военнослужащих.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Взрывы
Обыск
Мобилизация
ТЦК и СП
Генеральный прокурор Украины
Киев