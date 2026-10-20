Влаштував стрілянину у Печерському ТЦК: "стрілок" отримав підозру, йому загрожує довічне
Київ • УНН
Чоловік здійснив щонайменше сім пострілів у ТЦК, поранивши трьох поліцейських і трьох військових. У його помешканні знайшли арсенал зброї.
У Києві сьогодні повідомили про підозру чоловіку, який відкрив стрілянину в одному з районних ТЦК та СП, поранивши трьох поліцейських і трьох військовослужбовців, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Деталі
За даними слідства, 19 жовтня під час перевірки даних у системі "Оберіг" спільна група оповіщення у складі поліцейських і військовослужбовців ТЦК та СП з’ясувала, що киянин перебуває в розшуку за ухилення від мобілізації.
Близько 18:45 його доставили до районного ТЦК та СП. Там чоловік здійснив щонайменше сім прицільних пострілів із бойового пістолета, який носив без відповідного дозволу.
Усіх шістьох поранених госпіталізували. Один поліцейський та один військовослужбовець перебувають у реанімації у важкому стані.
Чоловіка затримали.
Як повідомили в Офісі Генпрокурора, під час обшуку в його помешканні знайшли арсенал незареєстрованої зброї та боєприпасів: автомати, гладкоствольну й нарізну зброю, набої різного калібру та бойову ручну гранату.
Затриманому повідомили про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство двох або більше осіб у зв'язку з виконанням ними службового обов'язку, посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю і боєприпасами (ч. 2 ст. 15, пп. 1, 8 ч. 2 ст. 115, ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України)
Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Порушив закон про мобілізацію і відкрив вогонь під час перевірки у ТЦК - що відомо про "Печерського стрілка"19.10.26, 21:19 • 49693 перегляди
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Як повідомляв УНН, у приміщенні ТЦК на столичному Печерську відбулась стрілянина, поранено трьох поліцейських та трьох військовослужбовців.