Услуги банка Укрпочты станут доступными в течение полугода - Смелянский
Киев • УНН
Банк Укрпочты начнет работу в течение 4-6 месяцев и сосредоточится на базовых финансовых услугах. Новая сеть охватит более 4400 стационарных и 1900 передвижных отделений по всей стране.
Услуги банка "Укрпочта" станут доступными уже в течение ближайших 4-6 месяцев, заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский. Новый банк сосредоточится на базовых финансовых услугах для населения в сельских и прифронтовых регионах, пишет УНН.
Укрпочта Банк сэкономит государству более 5 миллиардов гривен в течение 3-5 лет. А это очень много дронов ... Сеть, которая будет охватывать 4400+ стационарных, 1900+ передвижных отделений и 25 000+ точек присутствия,
Он отметил, что "Укрпочта Банк" не будет участвовать в кредитовании крупного бизнеса и рисковых валютных операциях, а сосредоточится исключительно на предоставлении базовых услуг, ориентируясь на население в сельских и прифронтовых регионах, пожилых людей, людей с инвалидностью, получателей социальной помощи, сельские общины и ОТГ, военных, фермеров и сегмент e-commerce.
Далее - много работы по подготовке к запуску проекта. Мы планируем сделать услуги доступными в течение ближайших 4-6 месяцев, но на всякий случай говорим "год" Может, и раньше всех удивим. И последнее, но очень важное для меня персонально. В начале нашего совместного пути с Укрпочтой я написал 10 пунктов того, что хотел бы реализовать. Создание банка - последний пункт. Дальше - только потенциальная продажа пакета стратегическому инвестору, а с сегодняшнего дня мы уже стоим дороже,
Напомним
Правительство приняло решение о создании почтового банка на базе акций Первого инвестиционного банка, которые ранее принадлежали российским олигархам.