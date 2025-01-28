Услуги банка Укрпочты станут доступными в течение полугода - Смелянский

ukenru
Эксклюзив
Выводы аудита в АРМА должны стать основой для перезагрузки органа и проведения расследования - эксперт
15:36 • 15053 просмотра

Выводы аудита в АРМА должны стать основой для перезагрузки органа и проведения расследования - эксперт

Эксклюзив
Незаконное обращение с оружием: ОГП раскрыл, где больше всего правонарушений было в прошлом году
15:13 • 27992 просмотра

Незаконное обращение с оружием: ОГП раскрыл, где больше всего правонарушений было в прошлом году

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина
13:25 • 96527 просмотра

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

Эксклюзив
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
13:03 • 102820 просмотра

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Направление на ВВК разрешили получать онлайн: что изменится для военнообязанных
10:59 • 94197 просмотра

Направление на ВВК разрешили получать онлайн: что изменится для военнообязанных

Эксклюзив
Как правильно есть сладкое и как его выбирать: ответила нутрициолог
10:33 • 100382 просмотра

Как правильно есть сладкое и как его выбирать: ответила нутрициолог

Эксклюзив
План Трампа для завершения войны в Украине: что известно о методах давления на рф
28 января, 07:16 • 107565 просмотра

План Трампа для завершения войны в Украине: что известно о методах давления на рф

Эксклюзив
АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист
27 января, 16:32 • 128091 просмотра

АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист

Эксклюзив
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
27 января, 13:45 • 181413 просмотра

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля
27 января, 12:31 • 138222 просмотра

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Музей ретро-автомобилей пострадал от атаки рф в Киевской области: уничтожено 9 экспонатов

Музей ретро-автомобилей пострадал от атаки рф в Киевской области: уничтожено 9 экспонатов

28 января, 06:55 • 103256 просмотра
В городской застройке Часового Яра и Торецка идут тяжелые бои - ОСУВ «Хортица»

В городской застройке Часового Яра и Торецка идут тяжелые бои - ОСУВ «Хортица»

28 января, 08:57 • 74389 просмотра
Coldplay установили рекорд самых масштабных стадионных концертов XXI века

Coldplay установили рекорд самых масштабных стадионных концертов XXI века

28 января, 09:09 • 113107 просмотра
Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

11:11 • 106296 просмотра
Памела Андерсон появилась на показе Chanel без макияжа: что надела звезда

Памела Андерсон появилась на показе Chanel без макияжа: что надела звезда

13:12 • 64482 просмотра
публикации
От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

13:25 • 96575 просмотра
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
Эксклюзив

13:03 • 102826 просмотра
Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

11:11 • 106296 просмотра
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
Эксклюзив

27 января, 13:45 • 181414 просмотра
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

24 января, 18:06 • 241464 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон появилась на показе Chanel без макияжа: что надела звезда

Памела Андерсон появилась на показе Chanel без макияжа: что надела звезда

13:12 • 64482 просмотра
Coldplay установили рекорд самых масштабных стадионных концертов XXI века

Coldplay установили рекорд самых масштабных стадионных концертов XXI века

28 января, 09:09 • 113107 просмотра
Нолан будет снимать «Одиссею» на историческом острове возле Сицилии, где якобы высадился Улисс

Нолан будет снимать «Одиссею» на историческом острове возле Сицилии, где якобы высадился Улисс

27 января, 16:50 • 112524 просмотра
Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

27 января, 15:41 • 112997 просмотра
Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

27 января, 14:20 • 122040 просмотра
Актуальное
Услуги банка Укрпочты станут доступными в течение полугода - Смелянский

Услуги банка Укрпочты станут доступными в течение полугода - Смелянский

Киев  •  УНН

 • 3532 просмотра

Read in English

Банк Укрпочты начнет работу в течение 4-6 месяцев и сосредоточится на базовых финансовых услугах. Новая сеть охватит более 4400 стационарных и 1900 передвижных отделений по всей стране.

Услуги банка "Укрпочта" станут доступными уже в течение ближайших 4-6 месяцев, заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский. Новый банк сосредоточится на базовых финансовых услугах для населения в сельских и прифронтовых регионах, пишет УНН.

Укрпочта Банк сэкономит государству более 5 миллиардов гривен в течение 3-5 лет. А это очень много дронов ... Сеть, которая будет охватывать 4400+ стационарных, 1900+ передвижных отделений и 25 000+ точек присутствия,

- написал Смелянский.

Он отметил, что "Укрпочта Банк" не будет участвовать в кредитовании крупного бизнеса и рисковых валютных операциях, а сосредоточится исключительно на предоставлении базовых услуг, ориентируясь на население в сельских и прифронтовых регионах, пожилых людей, людей с инвалидностью, получателей социальной помощи, сельские общины и ОТГ, военных, фермеров и сегмент e-commerce.

Далее - много работы по подготовке к запуску проекта. Мы планируем сделать услуги доступными в течение ближайших 4-6 месяцев, но на всякий случай говорим "год" Может, и раньше всех удивим. И последнее, но очень важное для меня персонально. В начале нашего совместного пути с Укрпочтой я написал 10 пунктов того, что хотел бы реализовать. Создание банка - последний пункт. Дальше - только потенциальная продажа пакета стратегическому инвестору, а с сегодняшнего дня мы уже стоим дороже,

- добавил он.

Напомним 

Правительство приняло решение о создании почтового банка на базе акций Первого инвестиционного банка, которые ранее принадлежали российским олигархам. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоЭкономика
ukrposhtaУкрпочта

Обратиться по вопросам размещения рекламы