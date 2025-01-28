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Уряд передає PIN Банк в розпорядження Укрпошті для створення "поштового банку"

Уряд передає PIN Банк в розпорядження Укрпошті для створення "поштового банку"

Київ • УНН

 • 27217 перегляди

Уряд передає акції PIN Банку, конфісковані у російських олігархів, Укрпошті для створення поштового банку. Це дозволить заощадити до 5 млрд грн та покращити доступ до банківських послуг по всій країні.

Уряд ухвалив рішення про створення поштового банку на базі акцій Першого інвестиційного банку, які раніше належали російським олігархам. Про це повідомив Премʼєр міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Сьогодні Уряд своїм рішенням передає акції Першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, до Мінінфраструктури з наступною передачею Укрпошті. Таким чином створюємо поштовий банк,

- сказав Шмигаль.

Він каже, що Укрпошта має відділення по всій країні, що дозволить відкрити нові можливості для українців, які не користуються цифровими інструментами.

Отримання допомоги, соціальних пільг, замовлення товарів і ліків буде тепер у пішохідній доступності. Крім того, цим рішенням держава заощадить до 5 млрд грн протягом наступних 3-4 років. Ці кошти спрямуємо на фінансування пріоритетних статей бюджету,

- додав Премʼєр.

Нагадаємо 

У 2023 році ВАКС конфіскував у російського бізнесмена Євгена Гінера акції українського PIN Банк.

В той же час, Україна готова до приватизації Sense Bank, який теж колись мав російських власників та розглядає продаж частини "Укрнафти" і передачу порту "Чорноморськ" у концесію в межах державно-приватного партнерства.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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