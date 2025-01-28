Правительство передает PIN Банк в распоряжение Укрпочте для создания "почтового банка"

ukenru
Направление на ВВК разрешили получать онлайн: что изменится для военнообязанных
10:59 • 17919 просмотра

Направление на ВВК разрешили получать онлайн: что изменится для военнообязанных

Эксклюзив
Как правильно есть сладкое и как его выбирать: ответила нутрициолог
10:33 • 31574 просмотра

Как правильно есть сладкое и как его выбирать: ответила нутрициолог

Эксклюзив
План Трампа для завершения войны в Украине: что известно о методах давления на рф
07:16 • 93988 просмотра

План Трампа для завершения войны в Украине: что известно о методах давления на рф

Эксклюзив
АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист
27 января, 16:32 • 122560 просмотра

АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист

Эксклюзив
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
27 января, 13:45 • 167258 просмотра

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля
27 января, 12:31 • 136553 просмотра

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы
27 января, 11:53 • 133540 просмотра

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы

Эксклюзив
Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля
27 января, 10:25 • 126515 просмотра

Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля

Эксклюзив
Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону
27 января, 09:50 • 117116 просмотра

Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону

Эксклюзив
НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК
27 января, 07:50 • 113443 просмотра

НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Харькове - масштабный пожар после вражеского прилета

В Харькове - масштабный пожар после вражеского прилета

28 января, 02:50 • 104826 просмотра
ВСУ отбили утраченные позиции под Торецком - карты ISW

ВСУ отбили утраченные позиции под Торецком - карты ISW

28 января, 03:31 • 101994 просмотра
Трамп и Моди провели телефонный разговор: что обсудили лидеры США и Индии

Трамп и Моди провели телефонный разговор: что обсудили лидеры США и Индии

28 января, 03:46 • 92576 просмотра
Музей ретро-автомобилей пострадал от атаки рф в Киевской области: уничтожено 9 экспонатов

Музей ретро-автомобилей пострадал от атаки рф в Киевской области: уничтожено 9 экспонатов

06:55 • 49258 просмотра
Coldplay установили рекорд самых масштабных стадионных концертов XXI века

Coldplay установили рекорд самых масштабных стадионных концертов XXI века

09:09 • 73183 просмотра
публикации
Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

11:11 • 15299 просмотра
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
Эксклюзив

27 января, 13:45 • 167258 просмотра
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

24 января, 18:06 • 231244 просмотра
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
Эксклюзив

24 января, 13:41 • 331098 просмотра
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 330983 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Coldplay установили рекорд самых масштабных стадионных концертов XXI века

Coldplay установили рекорд самых масштабных стадионных концертов XXI века

09:09 • 73190 просмотра
Нолан будет снимать «Одиссею» на историческом острове возле Сицилии, где якобы высадился Улисс

Нолан будет снимать «Одиссею» на историческом острове возле Сицилии, где якобы высадился Улисс

27 января, 16:50 • 106981 просмотра
Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

Потап в Валенсии предлагал прохожим "водочку": украинцы требуют лишить его гражданства

27 января, 15:41 • 107866 просмотра
Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

Бывшая актриса "Сплетницы" раскрыла шокирующее поведение Блейк Лайвли на съемках

27 января, 14:20 • 117051 просмотра
Стало известно, какое прозвище король Чарльз дал Меган Маркл

Стало известно, какое прозвище король Чарльз дал Меган Маркл

27 января, 14:07 • 113453 просмотра
Актуальное
Правительство передает PIN Банк в распоряжение Укрпочте для создания "почтового банка"

Правительство передает PIN Банк в распоряжение Укрпочте для создания "почтового банка"

Киев  •  УНН

 • 1173 просмотра

Read in English

Правительство передает акции PIN Банка, конфискованные у российских олигархов, Укрпочте для создания почтового банка. Это позволит сэкономить до 5 млрд грн и улучшить доступ к банковским услугам по всей стране.

Правительство приняло решение о создании почтового банка на базе акций Первого инвестиционного банка, которые ранее принадлежали российским олигархам. Об этом сообщил Премьер министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Сегодня Правительство своим решением передает акции Первого инвестиционного банка, ранее принадлежавшие российским олигархам, в Мининфраструктуры с последующей передачей Укрпочте. Таким образом создаем почтовый банк,

- сказал Шмыгаль.

Он говорит, что Укрпочта имеет отделения по всей стране, что позволит открыть новые возможности для украинцев, которые не пользуются цифровыми инструментами.

Получение помощи, социальных льгот, заказ товаров и лекарств будет теперь в пешеходной доступности. Кроме того, этим решением государство сэкономит до 5 млрд грн в течение следующих 3-4 лет. Эти средства направим на финансирование приоритетных статей бюджета,

- добавил Премьер.

Напомним 

В 2023 году ВАКС конфисковал у российского бизнесмена Евгения Гинера акции украинского PIN Банк.

В то же время, Украина готова к приватизации Sense Bank, который тоже когда-то имел российских владельцев и рассматривает продажу части «Укрнафты» и передачу порта «Черноморск» в концессию в рамках государственно-частного партнерства.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономикаполитика
ukrposhtaУкрпочта
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль

Обратиться по вопросам размещения рекламы