Правительство передает PIN Банк в распоряжение Укрпочте для создания "почтового банка"
Киев • УНН
Правительство передает акции PIN Банка, конфискованные у российских олигархов, Укрпочте для создания почтового банка. Это позволит сэкономить до 5 млрд грн и улучшить доступ к банковским услугам по всей стране.
Правительство приняло решение о создании почтового банка на базе акций Первого инвестиционного банка, которые ранее принадлежали российским олигархам. Об этом сообщил Премьер министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Сегодня Правительство своим решением передает акции Первого инвестиционного банка, ранее принадлежавшие российским олигархам, в Мининфраструктуры с последующей передачей Укрпочте. Таким образом создаем почтовый банк,
Он говорит, что Укрпочта имеет отделения по всей стране, что позволит открыть новые возможности для украинцев, которые не пользуются цифровыми инструментами.
Получение помощи, социальных льгот, заказ товаров и лекарств будет теперь в пешеходной доступности. Кроме того, этим решением государство сэкономит до 5 млрд грн в течение следующих 3-4 лет. Эти средства направим на финансирование приоритетных статей бюджета,
Напомним
В 2023 году ВАКС конфисковал у российского бизнесмена Евгения Гинера акции украинского PIN Банк.
В то же время, Украина готова к приватизации Sense Bank, который тоже когда-то имел российских владельцев и рассматривает продажу части «Укрнафты» и передачу порта «Черноморск» в концессию в рамках государственно-частного партнерства.